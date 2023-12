Turno agrodolce. Cantù verso la vetta. Urania, brusco stop

Continua la sua rincorsa verso la testa della classifica la Cantù di Cagnardi (nella foto) che ha vinto 90-72 contro Latina grazie ad un clamoroso 1931 da 3 di squadre e 22 punti di Hickey. Sorride nella capitale anche la Juvi Cremona che espugna il campo della Luiss 89-92 e raggiunge il gruppone delle quarte in classifica. In questo gruppo si fermano sia l’Urania che esce battuta dal parquet della capolista Trapani 104-83 (Montano 19), sia Treviglio che perde a Rieti 85-76 nonostante 20 punti di Miaschi. Penultima in classifica invece Vigevano che perde in trasferta lo scontro diretto con Casale Monferrato per 86-61 Penultima anche Orzinuovi nel girone rosso, battuta a Rimini 90-76 (Basile 19).

S.P.