Basket: l'Italia batte la Georgia e vince la Trentino Cup

Trento, 23 giugno 2024 – Comincia con una vittoria la marcia di avvicinamento al Preolimpico di Porto Rico dell’Italbasket: gli azzurri si sono infatti aggiudicati la Trentino Basket Cup 2024 battendo 79-68 la Georgia. Pur mostrando di essere comprensibilmente una squadra ancora nel pieno della fase di rodaggio, l’Italia si è resa protagonista di una grande prova corale: i ragazzi di coach Pozzecco hanno infatti saputo reagire a un avvio in salita ricompattandosi e puntando sulla difesa, che nel secondo quarto ha concesso soltanto sette punti alla formazione georgiana (20-7 il parziale). Nella ripresa, poi, l’Italia ha completato l’opera non concedendo più rimbalzi d’attacco agli avversari e scappando nei 10’ conclusivi, in cui è arrivata a toccare anche il +20 prima di alzare un po’ le mani dal manubrio. Nell’ottimo lavoro del collettivo azzurro, spiccano le prove di Danilo Gallinari (13 punti), Achille Polonara (12 punti e 7 rimbalzi) e Stefano Tonut (11 punti). Alla Georgia, che nel finale ha accusato un forte calo di energie, non sono invece bastati i 17 punti di Toko Shengelia e la doppia doppia di Goga Bitadze (12 punti e 11 rimbalzi)

La cronaca della gara

Avvio soft dell’Italia che fatica a contenere l’estro di Bitadze, finendo sotto 0-8 in meno di 3’ e costringendo Gianmarco Pozzecco a chiamare il primo timeout della gara per cercare di dar ordine alle idee dei suoi ragazzi. Un minuto di sospensione che porta alla reazione auspicata dal CT azzurro: l’Italia si toglie infatti di dosso la ruggine iniziale e si sblocca con Melli e Tonut, completando poi la sua rimonta con le triple di Polonara e Spissu (10-10). Un aggancio comunque estemporaneo, dal momento che la Georgia riesce a ritrovare il bandolo della matassa offensiva grazie a Shengelia, il quale guida gli ospiti al +6 al termine del quarto d’apertura (17-23). Dopo il primo mini-intervallo, però, arriva un cambio di passo azzurro: l’Italia stringe infatti le viti della difesa e con le affondate al ferro di Gallinari e Ricci si riporta in scia. Il coronamento della seconda rimonta italiana arriva pochi istanti più tardi con il canestro di Petrucelli per il 25-25, a cui fa seguito la tripla di Melli, che vale il primo vantaggio azzurro della giornata. Le briglie della squadra di Pozzecco si sciolgono e l’Italia riesce così a chiudere in crescendo il primo tempo, portandosi negli spogliatoi un tesoretto di sette lunghezze (37-30) al culmine di un 20-7 piazzato nei secondi 10’ di gioco. Dopo l’intervallo lungo, gli azzurri continuano a dettare il passo gara e arrivano – spinti da Mannion, Tonut e Gallinari – fino al +8, ma dall’altra parte Shengelia riesce a fare a fare pentole e coperchi e a tenere la Georgia attaccata al match. L’aggancio ospite, però, non si concretizza e l’Italia può respirare grazie ai canestri di Polonara e Abass che valgono il nuovo +7 interno a 10’ dalla fine (58-51). La spallata decisiva degli azzurri è comunque dietro l’angolo e si concretizza in avvio di quarto quarto, quando sempre Abass mette la sua inconfondibile firma sul 7-0 che fa schizzare l’Italia a +14 (65-51). Nonostante il ritorno in campo di Shengelia e Bitadze (che commette prematuramente il quarto e il quinto personale tornando anzitempo e definitivamente a sedere), la spia della riserva della Georgia sembra accendersi e l’Italia sa approfittarne dilagando fino al +20 suggellato da Tonut prima di innestare il pilota automatico in un finale di gara in cui arriva anche l’omaggio della BLM Group Arena all’arbitro Roberto Begnis, prossimo al ritiro.