Serie a2 maschile. Big match Urania. Arriva la Fortitudo. La favorita Cantù attesa a Orzinuovi

La nuova A2 è pronta a partire. E a Milano lo si fa con il botto. Alle ore 18 di domani l’Urania di coach Cardani (nella foto) ospita la Fortitudo Bologna, una delle massime favorite nella corsa promozione. La cadetteria torna a girone unico dopo gli anni in cui era divisa in due raggruppamenti, un contenitore che arrivò anche a 32 squadre. La stagione parte con grande attesa, soprattutto per le lombarde. Altre due partite accenderanno il weekend. L’Elachem Vigevano ospiterà la Ferraroni Juvi Cremona al PalaElachem, una sfida tra due squadre pronte a dire la loro in questo campionato.

A Orzinuovi, il Gruppo Mascio Orzinuovi, reduce dalla semifinale di Supercoppa, sfiderà una delle altre grandi favorite del torneo, l’Acqua S.Bernardo Cantù. Quest’ultima punta chiaramente alla promozione, con un roster profondo e ambizioso. Sarà un test importante per Orzinuovi, che dovrà cercare di arginare il talento della squadra canturina, arrivata alla stagione in cui non può più fallire. Tra le altre pretendenti alla promozione, da tenere d’occhio anche Udine, Brindisi, Verona e Pesaro, che scenderanno in campo domenica. Il campionato di A2 promette emozioni sin dalle prime battute.

Alessandro Luigi Maggi