Nebo, carburante Olimpia. "Hines è una leggenda. Non lo farò rimpiangere»

Nel processo di trasformazione dell’Olimpia che si appresta a iniziare domani il campionato di Serie A, con l’anticipo a mezzogiorno sul campo della neopromossa Trieste, una parte importante c’è l’ha il settore dei pivot visto che il reparto ha completamente cambiato volto. Meno esperienza, meno “conoscenza“ del gioco, ma certamente più atletismo, corsa e brillantezza, verso un basket forse più attuale. Dal trio Melli-Voigtmann-Hines alle novità Josh Nebo, David McCormack e Ousmane Diop. Cala sensibilmente l’età media (da 34.3 anni a 25.3) e si punta ad una pallacanestro diversa, fatta di contropiede e aggressività, magari meno cerebrale. Lo si è già visto in Supercoppa, con pregi e difetti del nuovo corso.

Josh Nebo è stato straripante, ha chiuso con 20 punti e 9 rimbalzi la finale e vinto anche il titolo di miglior difensore. Qualche problema in più per Diop che, invece, ad altissimo livello contro la Virtus ha un po’ faticato, mentre McCormack non ha giocato per turnover (ci sarà spazio per lui soprattutto quando riposerà in campionato Mirotic, pur avendo ruoli diversi). Tutti si approcciano alla nuova esperienza con grande entusiasmo: "Sono molto felice di essere arrivato in Italia, uno step in più per la mia carriera - dice Nebo - voglio imporre la mia mentalità, ogni giorno voglio essere migliore del giorno prima. È il mio carburante". In Eurolega, con il Maccabi Tel Aviv è stato il miglior rimbalzista della competizione: "Controllare i rimbalzi ti permette spesso di spingere in contropiede, una cosa che con la squadra vogliamo fare molto". Non essendo altissimo c’è chi lo accosta ad Hines: "Ho giocato contro di lui negli ultimi anni, ho provato ad imparare quelle piccole cose che lo hanno reso speciale. Lui è una leggenda, io cerco di non farlo rimpiangere". Carriera di sali e scendi per McCormack che nel 2022 ha vinto il titolo NCAA con Kansas University, ma poi ha girato tre squadre turche in due anni senza sfondare.

"Sono un giocatore atletico, pieno di energia, voglio imparare e crescere giorno per giorno". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il senegalese classe 2000 Diop, in arrivo da Sassari, alla prima esperienza in Eurolega: "Per me è una grande opportunità poter stare fianco a fianco con giocatori così importanti, sono arrivato sapendo che mi trovo nella miglior squadra d’Italia e che devo sfruttare ogni possibilità. Da parte mia proverò con energia ed entusiasmo ad essere sempre pronto".