Vanoli prova a ripartire sul campo del Napoli: "Gruppo determinato"

Dopo lo smacco con Pistoia, la Vanoli Cremona torna in campo alle ore 19.30 sul campo di un’altra squadra a zero punti, Napoli Basket. Padroni di casa privi di Kevin Pangos, ex Milano, Demis Cavina punta sulla reazione d’orgoglio dei suoi: "Quando una squadra è reduce da tre sconfitte, due delle quali abbastanza rocambolesche, c’è da affrontare soprattutto l’aspetto emotivo della situazione e quindi anche della partita successiva. Al di là di qualsiasi discorso, quello che ci preme di più è l’aspetto “squadra“ e il nostro è quello di un gruppo molto concentrato e determinato". Sotto osservazione soprattutto la guardia Booth, deludente nelle prime uscite. A.L.M.