Varese, lo scudetto dei silenziosi. Il Gruppo Sportivo Ens trionfa. Battuta la PS Romana in finale

La pallacanestro a Varese ha una tradizione che va indietro nel tempo. Scudetti, anche se l’ultimo è datato 1999, e Coppe dei Campioni, cinque, come da nessun’altra parte in Italia. La città ha festeggiato di recente un altro trionfo della palla a spicchi nel campionato italiano di basket sordi FSSI, vinto dal Gruppo Sportivo ENS Varese, sponsorizzato da Mady Gio, influencer da svariate centinaia di miglia di followers tra Instagram e Only Fans. Gli uomini dell’impresa sono Andrea Piras, Luca Pirovano, Dario Pignataro, Alessandro Bartoli, Sascha Silombela, Thomas Mantovani, Alessio Avellino, Luca Venturi, Serhii Bukin, Nicolas Sellari, Carlos Zocca e Tommaso Graziosi, guidati fuori dal campo da Dario Galbiati, Cristian Gnodi e Mauro Dori.

È il secondo scudetto della storia per la società, che già aveva trionfato nel 2017 e che per tre volte, da allora, aveva sfiorato il titolo italiano. Stavolta lo ha portato a casa, trionfando a Roma, superando prima Genova e poi la PS Romana in una finale molto combattuta. All’intervallo il punteggio era infatti ancora in pieno equilibrio, 26-25, ma anche il vantaggio di fine terzo quarto non era tale da considerarsi “definitivo“: 43-38. Solo nell’ultima frazione Varese ha chiuso i giochi con le giocate decisive dell’ucraino Bukin e la tripla di Avellino per mettere il sigillo alla partita. Gli avversari non hanno più tempo per recuperare lo scarto. Finale: 59-52. Al termine della partita è festa per tutti, con il capitano Nicolas Sellari chiamato ad alzare per primo al cielo l’agognato trofeo. A Luca Pirovano, invece, va il titolo di MVP del campionato, ulteriore riconoscimento della stagione disputata dai biancorossi.