A ’LA GIORNATA TIPO’. Polonara: "Il gruppo mi ha aiutato tanto durante la malattia»

Achille Polonara e il medico sociale della Virtus Diego Rizzo hanno raccontato in un video i giorni in cui l’ala bianconera ha affrontato il tumore al testicolo. L’iniziativa è della pagina sociale ’La Giornata tipo’. "Domenica abbiamo giocato in casa con Varese – racconta Achille –. Io non dico niente a nessuno. Banchi entra nello spogliatoio per il discorso postpartita e inizia dicendo che purtroppo devo fermarmi per un tumore al testicolo e quindi purtroppo starà fuori. Appena ha detto così tutta la squadra mi è fiondata addosso".

Squadra e famiglia hanno giocato un ruolo fondamentale in questa vicenda. "Quando sono tornato a casa mia figlia mi ha pregato di non andare più in ospedale. Lì è stata tosta. La squadra la sera mi fa una bellissima sorpresa venendo a trovare a casa. E’ stata una bella dimostrazione di affetto".

Infine gli effetti della chemioterapia: "Dopo l’allenamento faccio la doccia e vedo tutti i capelli che cominciavano a cadere. I ciuffi mi rimanevano nelle mani fino a quando non li ho persi tutti. Lì è stata dura".