A1 donne: a Faenza gara sempre in controllo per le ragazze allenate da Vincent. Secondo posto confermato. La V nera con Dojkic ritrova più sicurezza

FAENZA

54

VIRTUS BOLOGNA

76

E-WORK FAENZA: Dixon 8, Tagliamento 19, Cvijanovic 12, Dixon 8, Brossmann 2, Franceschelli 4, Peresson 3, Spinelli 4, Edokpaigbe, Barnabè ne, Gori ne, Grande ne. All. Seletti.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 7, Dojkic 15, Zandalasini 9, Rupert 17, Cox 7; Peters 4, Barberis 6, Orsili 4, Consolini 7, Del Pero; Andrè ne. All. Vincent.

Arbitri: Moretti, Ferrara, Tommasi.

Note: parziali 19-22, 33-43, 45-58.

FAENZA (Ravenna)

Bel successo per la Virtus che passa nel derby in casa di Faenza e si conferma, in coabitazione con Schio, al secondo posto. Prova di carattere della formazione di Pierre Vincent che dopo un quarto di equilibrio prende in mano la sfida. Già nella seconda frazione Cecilia Zandalasini e compagne hanno preso in mano il confronto, chiudendo in doppia cifra il vantaggio già all’intervallo, 33-43 e scavando il solco definitivo nella terza frazione di gioco, e allungando nell’ultimo quarto, dove a quel punto non c’è stata più partita. A referto, ma per onor di firma Andrè, le bianconere si sono imposte grazie alla ottima vena realizzativa di Rupert e Dojkic entrambe in doppia cifra. Una bella vittoria e una nuova iniezione di fiducia in vista della fase finale della stagione, dove tra fine del campionato e playoff, si deciderà della stagione.

Le altre gare: Schio-Sassari 76-62, Milano-Venezia, San Martino-Sesto San Giovanni, Ragusa-Campobasso, Battipaglia-Roma. Riposa: Brixia.

La classifica: Venezia 28; Virtus Bologna e Schio 26; Campobasso 22; Geas 20; San Martino 16; Ragusa 14; Sassari 12; Roma e Brixia 10; Faenza 8; Milano 4; Battipaglia 0.

Filippo Mazzoni