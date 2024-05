A1 donne: dopo la deludente eliminazione contro Ragusa ai quarti, il club pensa a ridimensionare. V nera, è partita la rivoluzione . Niente Europa: le big verso l’addio

Ridimensionamento, rinuncia alle coppe europee e una squadra in gran parte nuova. La scottante eliminazione dai playoff nei quarti di finale con Ragusa ha portato riflessioni importanti in casa Virtus femminile, con scelte volte rivoluzionare e ridimensionare l’attuale organico che sulla carta puntava al titolo tricolore e che ha concluso la stagione avendo portato un unico trofeo in bacheca, la Supercoppa a inizio stagione, quando il prologo dell’annata sembra dire ben altro. L’eliminazione della Coppa Italia sempre nei quarti e sempre con Ragusa, vera bestia nera della stagione, e la successiva eliminazione del primo maggio dai playoff scudetto sempre ad opera delle siciliane stanno portando la società a un deciso cambio di rotta in campo femminile. Si va verso un budget più che dimezzato rispetto a quello che doveva servire per contendere il titolo tricolore a Schio e Venezia e che invece salvo la Supercoppa non ha portato ad altro, tesoretto in parte reinvestito nel settore giovanile. La spending review riguarderà sicuramente anche la presenza nelle competizioni internazionali delle bianconere. Persa la possibilità di giocare la prossima Eurolega, a cui dovrebbero partecipare Venezia e Schio, la Virtus sembra infatti decisa a rinunciare alla partecipazione anche all’EuroCup, la seconda competizione europea femminile per club, per una riduzione drastica dei costi.

La decisione di rinunciare alle competizioni europee porterà ovviamente anche a una serie di passi strategici importanti partendo dalla panchina. La posizione di coach Pierre Vincent e del suo staff appare decisamente in bilico, con i risultati che non hanno aiutato il percorso del tecnico francese. Oltretutto non partecipare alle competizioni europee potrebbe essere uno sprone anche per lo stesso tecnico per cercare collocazione altrove. L’altro importante ripercussione riguarda ovviamente la squadra. In casa Virtus si sta così vagliando la situazione, ma appare certo che il roster cambierà profondamente. Cambieranno tutte le straniere, tra chi sceglierà altre mete e chi invece non ha convinto e non verrà confermata, ma ci sarà un importante cambio anche nel parco italiani.

Pasa, Zandalasini e Andrè ad esempio hanno importanti estimatori. La loro partenza porterebbe a un impoverimento tecnico, ma anche a un’importante alleggerimento negli stipendi, potendo ridistribuire diversamente il proprio credito.

Situazione quindi in piena evoluzione in casa bianconera, anche se per le prime novità di mercato si dovrà attendere ancora un paio di settimane.