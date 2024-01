A1 donne: in Fiera. La V nera aspetta. Battipaglia alle 18

Sfida sulla carta abbordabile, ma da non sottovalutare quella che attende alle 18 la Virtus. Alla Segafredo Arena arriva il fanalino di coda Battipaglia. Obiettivo due punti, con la speranza di chiudere senza affanni la sfida per preparare, nel migliore dei modi, il decisivo confronto di Eurolega con Landes e per dare la possibilità a coach Pierre Vincent di fare turnover e non spremere troppo le sue titolari.

Le altre gare: Roma-Sassari, Campobasso-Schio, Geas-Ragusa, Venezia-Brixia, Faenza-Milano. Riposa: San Martino di Lupari.

La classifica: Venezia 26; Virtus Bologna, Schio e Campobasso 22; Geas 18; San Martino 16; Ragusa 14; Sassari 12; Brixia 10; Roma 8; Faenza 6; Milano 4; Battipaglia 0.