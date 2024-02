A1 donne. La V nera si ricarica per ripartire di slancio

Altri due punti messi in carniere e la possibilità di recuperare energie fisiche e mentali preparare nel migliore dei modi la fase decisiva della stagione. "Abbiamo giocato una partita tosta con Landes e l’abbiamo vinta – ricorda coach Pierre Vincent– , abbiamo disputato un’Eurolega migliore rispetto all’anno scorso però non ci siamo qualificati per un canestro. Dipendeva da noi ma anche da Polkowice e Avenida, che ha vinto di un punto a Polkowice. Ne abbiamo parlato e mi sono concentrato sul fatto che dobbiamo vincere le partite che dobbiamo vincere. Contro Faenza in casa avevamo fatto molta fatica, poi abbiamo fatto molto bene. Le ragazze hanno lavorato bene e abbiamo ritrovato una buona forma dopo mesi con una squadra mai al completo". Tra le protagonista della vittoria di Faenza anche Chiara Consolini: "Abbiamo portato sul campo quello su cui stiamo lavorando. Dobbiamo continuare a lavorare per gli altri obiettivi che sono rimasti".

Filippo Mazzoni