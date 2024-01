A1 donne: mai in discussione il match con Battipaglia. Rupert e Cox show, la V nera non si ferma

VIRTUS

95

BATTIPAGLIA

47

SEGAFREDO : Pasa 4, Dojkic 12, Zandalasini 9, Rupert 23, Andrè 11, Del Pero, Peters 14, Cox 19, Barberis 1, Consolini 2, Orsili ne. All. Vincent.

OMEPS BATTIPAGLIA: Lombardi, Seka 12, Potolicchio 6, Mini, Chiapperino 3, Yurkevicius 7, Chiovato 1, Milani, Johnson 13, Ferrari Calabro 5. All. Caboni.

Arbitri: Costa, Grappasonno e Lanciotti.

Note: parziali 20-14, 43-25, 72-37.

Tutto facile per la Virtus che supera con facilità la pratica Battipaglia e incamera altri due fondamentali punti per mantenere e consolidare il secondo posto.

Nessun problema per la formazione di Pierre Vincent che fin dall’inizio fa valere il peso della sua qualità e della sua esperienza e batte, il fanalino di coda Battipaglia.

Partita sempre in mano a Cecilia Zandalasini e compagne con coach Pierre Vincent che ha avuto la possibilità di ruotare tutte le giocatrici, lasciando un po’ di meritato riposo a quegli elementi finora sempre utilizzati e lasciando a Ivana Dojkic l’opportunità di avere tanti minuti a disposizione per ritrovare una buona condizione. In campo c’è stata sfida, anche se come detto l’inerzia è sempre stato dalla parte delle bianconere, in grado di prendere in mano subito il match e di allungare in maniera determinante nella seconda frazione di gioco.

La Virtus ha il pallino del gioco, con una discreta regia, una buona prestazione delle proprio esterne e con il pacchetto lunghe che ha fatto la differenza. Migliore in campo Rupert, ma eccellenti prestazioni anche per Cox e per Peters.

Il ko in Eurolega a Praga ormai è alle spalle e, dopo la vittoria con Battipaglia, in casa Virtus si volta pagina in vista dell’ultimo, decisivo, turno continentale. Adesso testa e cuore delle ragazze bianconere saranno tutte per la sfida della Segafredo Arena di Eurolega con Landes di martedì che potrebbe regalare alla V nera l’accesso ai playoff.

Le altre gare: Roma-Sassari 60-62, Campobasso-Schio 57-61, Geas Sesto San Giovanni-Ragusa, Venezia-Brixia, Faenza-Milano. Riposa: San Martino di Lupari.

La classifica: Venezia 26; Virtus Bologna e Schio 24; Campobasso 22; Geas 18; San Martino 16; Ragusa e Sassari 14; Brixia 10; Roma 8; Faenza 6; Milano 4; Battipaglia 0.