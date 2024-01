A1 donne: ore 18 a Brescia. La V nera vuole blindare il secondo posto

Vincere per consolidare il secondo posto. Lasciata alle spalle l’amara sconfitta di Eurolega a Mersin, la Virtus torna in campo per affrontare alle 18 al Palaleonessa di Brescia, le padrone di casa del Brixia. In attesa della trasferta, decisiva, di mercoledì in Eurolega a Praga, Cecilia Zandalasini prova a consolidare il secondo posto alle spalle dell’imbattuta Venezia, che in contemporanea è attesa dalla sfida del PalaRomare con Schio. Con l’altra seconda Campobasso impegnata nella temibile trasferta di Roma, la formazione di Pierre Vincent ha l’occasione di fare un ulteriore passo in avanti. Per riuscirci prima di tutto c’è da battere Brixia dell’ex Elisabetta Tassinari che attraversa un momento positivo e certamente non vorrà fare la vittima sacrificale.

"Brixia ha giocato una buona partita contro di noi all’andata, hanno sbagliato molto al tiro ma era la seconda partita della stagione e forse non erano ancora pronte – sottolinea coach Pierre Vincent –. Zanardi aveva disputato una buonissima partita, un po’ meno Garrick, ma adesso sono entrambe pericolose, così come le loro lunghe".

Il coach bianconero parla delle caratteristiche delle avversarie. "Possono tirare da fuori, hanno qualità simili a quelle delle nostre giocatrici. L’aggressività difensiva sarà importante, noi abbiamo mancato un po’ di aggressività e abbiamo fatto fatica specialmente in attacco. Volevamo alzare il nostro livello difensivo però abbiamo perso un po’ di qualità in attacco, su questo dobbiamo essere attenti". Poi analizza il momento della squadra. "Dopo questa partita non avremo molto tempo per preparare la partita contro Praga, le scelte difensive saranno le stesse ma tra le due squadre cambia l’atletismo. Praga è una squadra forte, una tra le migliori di Europa, ma possiamo disturbarle".

Direzione di gara affidata al trio composto da Grazia, Foti e Barbiero.

Le altre gare: Battipaglia-Milano, Sassari-Geas Sesto San Giovanni, San Martino di Lupari-Faenza, Schio-Venezia, Roma-Campobasso. Riposa: Ragusa.

La classifica: Venezia 26; Virtus, Schio e Campobasso 20; Geas Sesto San Giovanni e San Martino di Lupari 16; Ragusa 14; Sassari 12; Brixia 10; Roma 8; Faenza 4; Milano 2; Battipaglia 0.

Filippo Mazzoni