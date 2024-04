A1 donne: ore 18 a Ragusa. Le ragazze di coach Vincent devono vincere per non essere eliminate dalle siciliane di Lardo. Adesso la V nera non può più sbagliare

Vincere per continuare a coltivare il sogno scudetto, rimanere ancora in corsa playoff e per non dover subire una nuova cocente delusione. Spalle al muro dopo la sconfitta casalinga in gara-uno, Cecilia Zandalasini e compagne sono chiamate a rialzarsi subito per non vedere definitivamente compromettere la stagione. Alle 18 la Virtus scende in campo al PalaMinardi di Ragusa, in casa della Passalacqua dell’ex Lino Lardo sotto 0-1. In casa Virtus serve resettare e ripartire per lasciarsi alle spalle l’inatteso ko. Non c’è più margine di errore, le bianconere devono cercare di confermare quanto fatto in stagione regolare, vale a dire passare in casa di Ragusa, impattare la serie e riportarla per eventuale gara-tre, in programma l’1 maggio alla Segafredo Arena.

"È una partita in cui non abbiamo scelta, dobbiamo vincere. Sembra che fuori casa giochiamo meglio. Mercoledì abbiamo sbagliato in difesa dove dobbiamo migliorare le nostre scelte, Ragusa ha tirato con il 50 per cento da 3 punti – sottolinea coach Pierre Vincent –. In attacco abbiamo fatto meglio, dobbiamo trovare canestri facili e qualche fallo in più. Dobbiamo gestire meglio la partita a livello mentale e non perdere le energie su cose che non possiamo controllare, come contestare l’arbitraggio, ma dobbiamo concentrarci su di noi per dare il meglio".

Servirà una prestazione di squadra ben diversa da quella offerta mercoledì in cui alla Virtus non sono bastati i punti di Zandalasini e Dojkic e una buona prova di André sotto i tabelloni.

Filippo Mazzoni