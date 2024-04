A1 donne: ore 18 a Sesto San Giovanni contro il geas. La spinta di Vincent:: "V nera, sfruttiamo i nostri punti di forza»

Vincere per consolidare definitivamente il terzo posto e provare a tenere ancora accesa la fiammella di una posizione ancor migliore.

Alle 18 al PalaCarzaniga di Sesto San Giovanni (diretta su Lbf tv), la Virtus di Pierre Vincent scende in campo per affrontare il Geas. Primo e secondo posto sono ancora alla portata di Cecilia Zandalasini e compagne, ma dipende anche dai risultati che Venezia che oggi riposa e poi affronterà Roma in casa nell’ultimo turno, e Schio oggi con Battipaglia, mercoledì il recupero a Roma e l’ultima a Battipaglia, faranno. Intanto prima di guarda il risultato delle dirette concorrenti c’è da battere un osso duro come la Geas.

"Cerchiamo di adattarci a ogni avversaria sfruttando i nostri punti di forza – sottolinea coach Pierre Vincent –. Nella gara di andata il Geas è stata una squadra difficile da affrontare. Abbiamo fatto fatica perché giocavano a zona e controllando i match up e hanno avuto la possibilità di tirare con precisione dalla lunga distanza. Inoltre mancava Moore e abbiamo fatto fatica a gestire i cambi, ma difensivamente abbiamo fatto quello che ci eravamo ripromessi".

Rispetto all’andata, oggi sarà invece un confronto molto diverso.

"Questa partita sarà diversa, adesso loro hanno un gioco sotto canestro molto importante e per noi sarà il primo obiettivo da difendere e controllare. Sarà importante l’aiuto di tutte le ragazze, che si stanno allenando molto bene e dovranno sfruttano le loro qualità quando saranno chiamate in causa. Quando una ragazza non rende quanto ci aspettiamo, ce n’è sempre un’altra pronta ad aiutare e questo per noi è importante".

Formazione al completo per la Virtus con Vincent che avrà a sua disposizione tutte le sue effettive.

Direzione di gara affidata a De Biase, Giovannetti e D’Amato.

Le altre gare: Sassari-Faenza, Ragusa-Milano, Campobasso-San Martino di Lupari, Schio-Battipaglia, Roma-Brixia. Riposa: Venezia.

La classifica: Venezia 40; Schio e Virtus Bologna 36; Geas Sesto San Giovanni e Campobasso 32; Ragusa 25; Roma, San Martino e Sassari 18; Brixia 14; Faenza 8; Milano e Battipaglia 4.

Filippo Mazzoni