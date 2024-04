A1 donne: ore 18 alla Segafredo Arena c’è la Dinamo. Il tecnico: "Gara molto importante». La V nera di Vincent affronta Sassari con l’obiettivo del primato

Vincere per continuare a sperare nel primato. Confronto casalingo per la Virtus che, a tre turni dal termine della stagione regolare, continua a coltivare la speranza di centrare il primo posto. A due punti da Venezia e in coabitazione con Schio (che ha una sfida in più da giocare), Cecilia Zandalasini e compagne possono ancora giocarsi le proprie chance per il primo posto. Obiettivo difficile, ma non impossibile da raggiungere.

Alle 18 alla Segafredo Arena, la Virtus ospiterà Sassari per un confronto da non sottovalutare. "Questa partita per noi sarà molto importante – sottolinea coach Pierre Vincent –. A Sassari abbiamo perso e vogliamo prendere la rivincita. E’ una squadra tosta, le giocatrici sono molto pericolose. Sarà una vera sfida per dimostrare che possiamo fare meglio. Tante delle loro giocatrici tirano con buone percentuali dalla lunga distanza e si sanno muovere in campo con intelligenza. Sarà importantissimo gestire i blocchi perché loro creano ritardi che per noi possono risultare pericolosi. In attacco dovremo sfruttare le scelte che faranno, qualche volta possiamo avere difficoltà nelle letture ma adesso siamo migliorati in questo ed è molto importante".

Vincent dovrebbe avere l’organico al completo. Diretta della sfida con le sarde alle 18 su Lbf Tv. Il confronto sarà arbitrato da Salustri, Grappasonno e Forni.

Le altre gare: Sanga Milano-Geas Sesto San Giovanni, Ragusa-Reyer Venezia, Faenza-Roma, Brixia-Magnolia Campobasso, San Martino di Lupari-Schio.

La classifica: Venezia 36; Schio e Virtus Bologna 34; Geas Sesto San Giovanni e Campobasso 30; Ragusa 25; San Martino di Lupari e Sassari 18; Roma 16; Brixia 14; Faenza 8; Sanga Milano e Battipaglia 4.

Filippo Mazzoni