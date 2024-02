A1 donne: ore 20,30. La Virtus di Vincent a Faenza per un sorriso: "Momento difficile»

Smaltita la delusione europea, la Virtus torna a concentrarsi sull’unico obiettivo a disposizione, il campionato. Supercoppa a parte, le coppe quest’anno non sono state molto fortunate per le bianconere. Testa e concentrazione per il campionato, dove gli obiettivi sono quelli di puntare al vertice.

Per farlo servono prestazione e vittorie, a cominciare dal confronto delle 20,30 PalaBubani di Faenza, con le padrone di casa dell’E-Work.

"Stiamo attraversando un momento complesso – sottolinea coach Pierre Vincent –. Vogliamo concludere nel migliore dei modi questo periodo. Dopo la pausa delle Nazionali ci aspettano due mesi di preparazione nei quali avremo pochissime partite, avremo il tempo per lavorare individualmente come se fosse un nuovo inizio".

Poi il tecnico parla della prossima avversaria. "Faenza ha una squadra con ottime specialiste, giocatrici che tirano con precisione e che attaccano il ferro, hanno trovato il modo di difendere contro di noi nella gara di andata e di metterci in difficoltà. Stiamo lavorando con concentrazione per gestire questa partita".

Direzione di gara affidata a Moretti, Ferrara e Tommasi.

Le altre gare: Schio-Sassari, Milano-Venezia, San Martino-Sesto San Giovanni, Ragusa-Campobasso, Battipaglia-Roma. Riposa: Brixia.

La classifica: Venezia 28; Virtus Bologna e Schio 24; Campobasso 22; Geas Sesto San Giovanni 20; San Martino 16; Ragusa 14; Sassari 12; Roma e Brixia 10; Faenza 8; Milano 4; Battipaglia 0.

Serie B. Seconda giornata di playout per le due bolognesi. La Bsl San Lazzaro alle 19 è attesa dalla sfida interna alla palestra Rodriguez con Cesena, mentre il Peperoncino è impegnato alle 18 a Parma in casa della Magik Rosa.

Filippo Mazzoni