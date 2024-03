A1 donne: Rupert, con 15 punti, trascina le bianconere. Vince anche Schio e tiene il passo. Colpaccio V nera: sbanca Venezia

REYER

51

VIRTUS BOLOGNA

63

UMANA : Berkani 16, Villa 2, Fassina 2, Shepard 9, Kujer 11; Cubaj 8, Pan 3, Gorini, Nicolodi, Held, Meldere ne, Logoh ne. All. Mazzon.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 2, Peters 3, Zandalasini 8, Rupert 15, Cox 7; Dojkic 8, Andrè 11, Consolini 6, Orsili 3, Barberis ne, Del Pero ne. All. Vincent.

Arbitri: Maschio, Almerigogna, Pecorella.

Note: parziali 10-10, 21-31, 34-49

Una grande prestazione in casa della capolista. Una prova che rilancia le ambizioni della Virtus femminile. Al Taliercio le ragazze di coach Vincent portano a casa un successo su Venezia che può avere un peso enorme nell’economia della classifica, che potrebbe regalare un ribaltone in vetta in questo finale di regular season, ora a -2 punti, con Schio che tiene il passo battendo 76-60 Ragusa. Serata nel segno di Rupert che con 15 punti trascina le compagne: ma decisivi anche gli assist di Zandalasini e di un’Andrè dominante a rimbalzo. Con questi due punti, la Virtus può tentare l’assalto al primato. Il 7 aprile arriva Sassari alla Segafredo Arena.