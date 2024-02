A1 femminile, alle 18 la V nera torna in campo dopo tre settimane. Coach Vincent: "Queste pause nascondono sempre insidie». Zandalasini & Co. ripartono da San Martino

Finalmente si torna in campo. Appuntamento alla Segafredo Arena per la Virtus femminile che oggi pomeriggio alle 18 è attesa dall’impegno interno con San Martino di Lupari. A tre settimane dalla sfida con Faenza, la formazione di Pierre Vincent torna finalmente in campo ricaricata nel morale e nella condizione fisica. Il lungo stop è in effetti servito a Cecilia Zandalasini e compagne a ricaricare le pile.

"Non giochiamo una partita da tempo e quando ti alleni di più ci sono rischi, sono contento che le ragazze siano in forma – conferma coach Pierre Vincent –. Il nostro preparatore atletico ha gestito molto bene il carico di lavoro per avere la squadra pronta e non infortunata".

Una pausa per rigenerarsi e preparare la fase finale della stagione. "Quando ci sono pause e cambiano i ritmi di allenamento si rischia di perdere il ritmo della competizione, che si può gestire solamente con la competizione – conferma il tecnico francese –. Oggi affronteremo San Martino, una squadra che difende tanto e lotta, dal buon rendimento. Dovremo adattarci perché spesso abbiamo difficoltà con ritmi alti di gioco, dobbiamo migliorare sulle transizioni e come trovare punti facili. A San Martino avevamo avuto tante opportunità ma abbiamo sbagliato tanti tiri sotto ferro e ci abbiamo messo parecchio tempo per trovare il ritmo adatto, saremo concentrati e motivati".

Le altre gare: Brixia-Milano 68-54, Sassari-Ragusa, Venezia-Faenza, Geas Sesto San Giovanni-Battipaglia, Roma-Schio (rinviata).

La classifica: Venezia 30, Virtus Bologna e Schio 26, Campobasso e Geas Sesto San Giovanni 22, Ragusa e San Martino 16, Roma, Sassari e Brixia 12, Faenza 8, Milano 4, Battipaglia 0.

f. m.