A1 femminile: dopo la sosta per la nazionale azzurra, torna il campionato con la delicatissima trasferta per le virtussine. La V nera di Vincent in missione a Campobasso

Dopo la sosta per l’impegno della nazionale azzurra, torna il campionato di serie A1 femminile. La Virtus Bologna di Pierre Vincent è attesa questa sera alle 20.30 (diretta su Lbftv) dalla dura trasferta di Campobasso, in casa della temibile Magnolia La Molisana. "La difficoltà in difesa sarà controllare la loro tiratrice e l’atletismo sotto ferro, hanno delle giocatrici veramente forti che prendono tanti rimbalzi e segnano con più del 70 per cento, quindi tanta attività e tanta aggressività – conferma coach Vincent –. Sarà più complicato non essendoci Olbis che a noi dà questo pezzo difensivo in più. Per quanto riguarda l’attacco abbiamo una squadra un po’ diversa giocando senza la play e senza una lunga, dobbiamo gestire l’aggressività difensiva perché loro soffrono più in attacco e gestire la loro pressione sui pick and roll. Abbiamo lavorato per migliorarci su questi argomenti, sarà importante gestire la pressione sulla palla. Dovremo trovare minuti efficaci con le ragazze in panchina, capire il gioco e fare delle cose giuste in attacco, abbiamo il potenziale per farlo. La difficoltà sarà gestire la pressione per dare la palla alle nostre tiratrici".

Assente l’infortunata Olbis Andrè, che continua il suo percorso riabilitativo, mentre anche Francesca Pasa, infortunata, sarà a referto, ma senza poter scendere in campo. Campobasso-Virtus, anticipo della 13^giornata è a tutti gli effetti l’unica gara in programma oggi: il resto della giornata è previsto il 23 dicembre. Domenica invece riprenderà integralmente la serie A1 femminile con la ottava giornata di campionato e la Virtus impegnata, alla Segafredo Arena con Roma alle 16.

La classifica: Venezia 12, Virtus Bologna 10, Schio, Campobasso, San Martino di Lupari e Geas Sesto San Giovanni 8, Ragusa, Brixia, Faenza 4, Roma, Sassari e Milano 2, Battipaglia 0.

Filippo Mazzoni