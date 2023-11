A1 femminile, la V nera di Vincent torna a sorridere battendo il Sanga in una sfida senza storia dall’inizio alla fine. Zandalasini, Djokic e Cox: Milano va al tappeto

La Virtus torna a sorridere e batte Milano nella sesta giornata di serie A1 femminile. Reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega, la formazione di Pierre Vincent parte subito forte 15-0 col Sanga che segna i primi punti con tiri liberi solo al 7’, continua e strapazzare la neopromossa formazione milanese, con un parziale che tocca il 23-4 al termine del primo quarto.

Sfida chiuda dopo nemmeno 10’ di gioco con l’inerzia e il punteggio subito a netto favore delle bainconere vogliose di riscattarsi dopo il momento negative e decise a riprendere subito il proprio cammino in campionato. C’è anche Dojkic uscita a metà partita nella sfida di mercoledì con Mersin e tornata invece a disposizione già per il confronto con le milanesi. Sfida che in effetti ha poco da dire, troppo netta la differenza tra le squadre, con coach Vincent che ha avuto l’occasione di ruotare le 11 effettive a propria disposizione, dando ampio minutaggio a tutti.

Le altre gare: Brixia-San Martino di Lupari 54-70, Venezia-Sassari, Faenza-Battipaglia, Geas Sesto San Giovanni-Campobasso, Roma-Ragusa. Riposa: Schio.

La classifica: Venezia e Virtus 10, Schio, Geas e San Martino 8, Campobasso 6, Brixia 4, Roma, Ragusa, Faenza, Milano e Sassari 2, Battipaglia 0.

Filippo Mazzoni