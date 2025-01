Allarme Una mezza Virtus sfida il Baskonia

Una Virtus ridotta ai minimi termini questa sera (ore 20.45 diretta Sky) ospita il Baskonia alla Segafredo Arena. Alla V nera mancheranno Will Clyburn, Toko Shengelia e Ante Zizic, in sostanza le posizioni del quintetto partente che vanno dalla tre alla cinque con il lungo georgiano che - contrariamente alla tabella di marcia stabilita dallo staff che ne prevedeva un parziale reintegro da stasera - salterà anche la partita di domenica contro Napoli, mentre l’ala statunitense rientrerà solo a inizio marzo. Non sono, invece, ancora certi i tempi di recupero del centro croato che è alle prese con un problema al gomito sinistro. In queste condizioni l’unica cosa che si può chiedere alla formazione allenata da Dusko Ivanonovic è quella di stringere i denti e di provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

"Baskonia è una buonissima squadra – spiega il tecnico bianconero –, con un roster atletico e nell’ultima partita del campionato spagnolo ha dimostrato ancora una volta di essere una compagine di livello. Poche settimane fa, nella gara di andata abbiamo vinto, siamo stati fortunati, ce lo ricordiamo ma domani dovremo giocare meglio per vincere". E’ da quella che Clyburn ha dimostrato di avere superato la fase di ambientamento e di poter prendere per mano la squadra. Però questo percorso si è fermato domenica a Reggio Emilia e questo è il primo impegno in cui i bianconeri si ritrovano così sguarniti. "Mi aspetto una partita tosta – a parlare è l’esterno virtussino Rayjon Tucker –, sappiamo come è andata poco tempo fa la gara di andata, con il canestro di Will e anche per questo sarà tosta. Ovviamente siamo un po’ in emergenza ma questo non ci deve condizionare nel volere vincere. Dovremo giocare in maniera dura e concentrata, mettendo attenzione sui piccoli dettagli".

Nel frattempo con un giorno di anticipo rispetto al previsto ieri sono stati perfezionati i versamenti della prima rata legata all’aumento di capitale. Non ci sono sorprese nell’assetto societario, con il presidente della Virtus Massimo Zanetti che ha confermato il suo 55% delle quote, mentre Carlo Gherardi ha mantenuto il suo 45%. Nelle casse bianconere è entrato un milione di euro che serve per la gestione ordinaria e non per il mercato dove la dirigenza è stata costretta a un cambio di strategia.

Vista la penuria di giocatori futuribili, la ricerca è virata su un elemento esperto che possa restare qui solo per il tempo che serve a Clyburn per recuperare. Uno dei nomi indicati da Ivanovic è Edmund Sumner, un esterno di quasi due metri che sta giocando in Cina e che nella passata stagione ha militato nelle fila dello Zalgiris, ma non è l’unico. Il fatto che non ci sia l’intenzione di pagare buyout consistenti rende ancora più complicata una operazione che per completarsi deve comunque passare al vaglio della società. Come per la gara di questa sera la questura ha imposto il divieto di vendita dei biglietti ai sostenitori baschi per via di una amicizia fortissima con la tifoseria fortitudina della Fossa dei Leoni, anche per la gara di domenica tra la Segafredo e Napoli è stato preso un analogo provvedimento che si estende a tutti coloro che risiedono nella regione Campania.