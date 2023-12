ALLE 20.30. Banchi: "Importante gestire le energie»

La Virtus stasera (ore 20.30, diretta EuroSport2) ospiterà Venezia alla Segafredo Arena. Dopo aver vinto a Vitoria, ora i bianconeri devono fare con le fatiche di quell’incontro, tenendo presente che l’influenza ha colpito a pioggia lo spogliatoio bianconero, con lo stesso coach Banchi che nella tradizionale conferenza post partita è apparso parecchio raffreddato. "Riceviamo una squadra – spiega il tecnico della V nera – insieme alla quale condividiamo il secondo gradino della classifica. La Reyer ha caratteristiche tecniche molto specifiche a cui dovremo saper replicare con una gara molto intensa e attenta per limitare il loro impatto realizzativo. Sarà determinante recuperare le energie spese, per controllare il ritmo di una squadra che si esalta quando gioca in campo aperto". Tra i virtussini l’unico assente previsto per ora Mickey.

Le altre gare. Oggi: Reggio Emilia-Brescia. Domani: Treviso-Trento, Cremona-Tortona, Varese-Milano, Scafati-Napoli, Pistoia-Pesaro, Sassari-Brindisi.

Classifica: Brescia 18; Virtus Bologna, Trento e Venezia 16; R. Emilia e Napoli 14; Pistoia e Milano 12; Cremona e Tortona 10; Sassari, Scafati e Pesaro 8; Varese 6; Treviso e Brindisi 4.