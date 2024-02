Attenta Virtus Un ritorno al buio con Valencia

Conclusa la pausa riservata alle nazionali, torna l’Eurolega con la Virtus che questa sera (ore 20.30 diretta Sky) ospiterà Valencia in una gara fondamentale per i cammino dei bianconeri verso i playoff. Mancano 8 giornate da qui alla fine della fase regolare e se è vero che attualmente la Segafredo fa parte del terzetto che occupa le posizioni che vanno dal terzo al quinto posto, è altrettanto un dato di fatto che prima di questa parentesi la formazione di Luca Banchi ha accusato una flessione nei risultati e ora deve ritrovare il filo del discorso con la vittoria per non essere risucchiata dalle retrovie. Il cliente di oggi non è dei più accomodanti soprattutto se si considera che la V nera ha avuto un solo giorno a disposizione per preparare questa gara al gran completo.

"Valencia è una squadra molto fisica – spiega coach Banchi – in grado di produrre numeri che oggi la rendono la seconda miglior difesa dell’Eurolega per punti concessi agli avversari. Ci aspetterà per tanto una gara intensa, caratterizzata dall’incognita legata all’ esigenza di radunare la squadra un solo giorno prima di un impegno così importante. Sarà nostro compito trovare ritmo, fiducia ed intensità, contro un avversario che dispone di quintetti molto atletici e versatili, caratteristiche di una squadra fin qui capace di garantire un rendimento molto continuo".

Quando si parla di fisicità ci sono dei giocatori che sono più coinvolti di altri. Tra questi c’è sicuramente Ante Zizic il cui arrivo sotto le Due Torri è proprio legato all’esigenza di mettere chili e centimetri nell’area colorata. "Ci aspetta una grande partita – a parlare è il centro croato – e abbiamo il vantaggio di giocarla in casa nonostante non abbiamo avuto tanto tempo per allenarci. Abbiamo fatto solo un allenamento tutti insieme ma dovremo comunque seguire il nostro piano partita, giocando in maniera dura fin dall’inizio. Valencia è una buona squadra, stanno giocando bene: dovremo sicuramente bloccare la loro transizione ed evitare di subire canestri facili".

Questa sarà anche la prima uscita della Virtus dopo il flop della Coppa Italia. Nonostante non sia stato centrato l’obiettivo di conquistare il primo trofeo dell’anno, la passione dei tifosi è rimasta intatta con la Segafredo Arena che ha raggiunto il tutto esaurito.

In estate il club spagnolo ha versato nelle casse della V nera 300mila euro come buyout per poter ingaggiare Semi Ojeleye, con l’ala nigeriana che per la gara di questa sera potrebbe non essere non pieno della forma a causa di un problema fisico che si sta trascinando da qualche settimana. La gara di andata si chiuse con il successo di Valencia per 79-71, oggi arbitrano Javor, Nikolic e Peerandi.