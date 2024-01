Banchi spera nel recupero per fine mese: il serbo punta il Napoli, il georgiano ci prova per Barcellona. Dobric e Shengelia, serve pazienza

Per la gara di domani a Varese la Virtus non recupera nessun giocatore. Attualmente sono due gli infortunati di cui si sta principalmente occupando lo staff medico bianconero. Il primo è Ognjen Dobric che ha rimediato un infortunio alla caviglia sinistra nella gara del 30 dicembre contro Pesaro e che dovrebbe rientrare in pista domenica 28 gennaio quando a Bologna arriverà Napoli.

Più complicato stabilire il rientro di Toko Shengelia. Il lungo georgiano ha accumulato una serie di acciacchi avendo fatto gli straordinari dalla SuperCoppa di fine settembre fino alla gara persa la settimana scorsa ad Istanbul contro l’Efes, e non potendo più giocare sul dolore è arrivato il momento di risolverli. Quello più tenace è una fastidiosa lombalgia. La data più probabile per il suo ritorno in campo è il 31 gennaio, giorno in cui la V nera giocherà in trasferta a Barcellona.

Non c’è, però, particolare fretta e anche il club vuole fare le cose con calma in modo tale che il giocatore sia pronto per la final eight di Coppa Italia che si disputeranno a Torino dal 14 al 18 febbraio. L’anno scorso fu proprio la forma fisica non particolarmente brillante dei principali punti di riferimento della squadra a giocare un brutto scherzo ai bianconeri durante la finale. Massimo Selleri