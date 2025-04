La Virtus saluta l’Eurolega con una sconfitta

Barcellona (Spagna), 11 aprile 2025 - E’ una Virtus che mette in campo orgoglio, il solito eccellente Shengelia e un Holiday finora mai stato così all’altezza della situazione quella che cede di misura 91-87 a Barcellona in casa dei catalani. Non si vede affatto la differenza tra una squadra, il Barcellona, che deve vincere per arrivare direttamente ai playoff (che alla fine sarò 5^ e quindi evita il Purgatorio dei play-in) e una squadra la Virtus che non ha nulla da chiedere ma vuol vendere cara la pelle. Le due squadre danno vita ad una sfida divertente, ricca di emozioni e che alla fine premia un Barcellona più costante, ma che conferma un’ottima Virtus.

Al Palau Blaugrana, la sfida inizia con un inizio equilibrato. Clyburn parte con due triple in rapida successione per il 9-10 primo vantaggio bianconero al 4’. La sfida rimane punto a punto e solo nel finale di primo quarto il Barca allunga approfittando delle distrazioni e delle troppe palle perse nel primo tempo dei bianconeri portandosi avanti 23-16. Dal 5-0 di fine primo quarto, il parziale blaugrana si allunga sul 10-0 con l’ex Punter grande protagonista per 28-16 iniziale di seconda frazione. Si vede, finalmente anche Holiday con 2 triple di fila. Il Barca tiene la testa del match, ma la Virtus risponde colpo su colpo, con Shengelia e Zizic determinanti. All’intervallo Barcellona avanti 45-38. Nella ripresa la Virtus parte fortissimo riportandosi subito sotto. La sfida vive di fiammate con i catalani che provano ad allungare e la Virtus che si riporta ancora a -3 sul 66-63. Un nuovo break di Vesely lancia di nuovo il marca avanti di 8 sul 71-63, ma la Virtus è più viva che mai. Nell’ultima frazione di gioco la Virtus si porta avanti 75-76 sull’ennesimo canestro di Shengelia. Holiday continua nella sua serata magica e lancia i bianconeri avanti 76-81 al 35’.

La sfida prosegue punto a punto fino alla fine, si entra nell’ultimo minuto di gioco sull’87-87. A dare il colpo finale è il Barca con Parra sottocanestro, mentre dall’altra parte Morgan commette una brutta palla persa, lasciando via libera alla vittoria del Barca che chiude così al quinto posto la stagione regolare. Onore delle armi per una Virtus che in campo ha dato il massimo, mettendo a tratti alle corde gli avversari e confermandosi squadra di rango. Davvero un buon viatico in vista del campionato.

Il tabellino

BARCELLONA 91

VIRTUS BOLOGNA 87

BARCELLONA: Satoransky 11, Punter 20, Anderson 12, Parker 10, Hernangomez 9; Vesely 9, Brizuela 10, Fall, Abrines, Parra 10, Villar ne, Grujicic ne. All. Pennarroya.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola, Cordinier 11, Clyburn 15, Shengelia 17, ZIzic 12; Hackett, Morgan 5, Akele, Diouf 6, Polonara 5, Holiday 16, Belinelli ne. All. Ivanovic.

Arbitri: Lottermoser, Zamojski, Peerandi.

Note: parziali 23-16, 45-38, 71-65.

Tiri da due: Barcellona 25/41; Virtus 17/32. Tiri da tre: 9/23; 11/25. Tiri liberi: 14/19; 20/23. Rimbalzi: 29; 32.