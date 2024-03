BASKET A1 DONNE: a roma. La Virtus parte forte e non si ferma più

OXYGEN ROMA

62

VIRTUS BOLOGNA

88

OXYGEN ROMA: Romeo 9, Natali 9, Dongue 8, Kalu 24, Sventoraite 5; Cupido 7, Scarsi, Ndiaye, Mbaye, Bongiorno; Czukor ne, Gilli ne. All. Di Meglio.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 15, Dojkic 2, Zandalasini 15, Rupert 17, Cox 4; Peters 13, Andrè 11, Orsili 2, Consolini 7, Del Pero 2, Barberis. All. Vincent.

Arbitri: Foti, Centonza, Yang Yao.

Note: parziali 21-34, 32-45, 47-65.

Tutto facile per la Virtus che parte bene, gestisce il vantaggio conquistato fin dai primi minuti e mette in carniere altri 2 punti che riportano le bianconere al solitario secondo posto. A Roma non c’è storia con Cecilia Zandalasini e compagne che segnano 34 punti nel primo quarto strapazzando subito la matricola romana. In attesa dei recuperi delle dirette concorrenti, la formazione di Pierre Vincent si gode la propria classifica. Da rivalutare la condizione di Cox uscita per un problema alla caviglia destra.

f. m.