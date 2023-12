Basket A1 donne: con Venezia arriva la terza sconfitta fra campionato ed Eurolega. Questa Virtus non sa più vincere

VIRTUS

69

REYER VENEZIA

80

SEGAFREDO : Pasa 7, Dojkic 3, Zandalasini 16, Peters 21, Rupert 4; Orsili, Cox 14, Del Pero, Barberis, Consolini 4, Andrè ne. All. Vincent.

UMANA VENEZIA: Berkani 20, Villa 9, Makurat 5, Shepard 6, Kuier 22; Fassina 5, Cubaj 2, Nicolodi, Pan 11; Logoh ne, Meldere ne. All. Mazzon.

Arbitri: Radaelli, Miniati, Attard.

Note: parziali 19-29, 37-47, 55-64.

La Virtus non sa più vincere. Continua il periodo nero di Cecilia Zandalasini (nella foto) e compagne che cadono ancora, stavolta in campionato, alla Segafredo Arena davanti alla capolista Venezia. Terza sconfitta consecutiva tra A1 ed Eurolega per le bianconere che si trovano di fronte una Venezia in gran forma ed esaltata dall’ottimo avvio di stagione. Torna a referto Andrè ma ancora solo ad onor di firma. Partenza a razzo di Venezia che tiene ritmi altissimi e trova eccellenti percentuali, 6 su 7 nel primo quarto, dalla lunga distanza. La Virtus fatica in difesa dove non contiene le sfuriate di Berkani e compagne, mentre in attacco dopo un buon inizio si blocca. La logica conseguenza della situazione vede Venezia portarsi avanti 17-29 al 9’. Le V Nere sono sempre costrette a rincorrere le avversarie e sprofondando a -17 sul 25-42 al 16’ e solo uno scatto di orgoglio nel finale di quarto consente loro di ridurre a -10 il gap all’intervallo. Nella ripresa le ospiti tengono sempre la testa, la Virtus risale fino a -4, sul 55-59 con la tripla di Peters, l’ultima ad arrendersi tra le bianconere. Vincent perde per infortunio Rupert, da rivalutare la sua caviglia e nell’ultimo quarto finisce le energie per centrare la rimonta.

Le altre gare: Brixia-Sassari, Ragusa-Schio, Faenza-Geas, Battipaglia-Campobasso, San Martino-Roma.

La classifica: Venezia 18, Virtus 14, Schio 12, San Martino e Campobasso 10, Geas e Ragusa 8, Sassari 6, Roma, Brixia e Faenza 4, Milano 2, Battipaglia 0.

Filippo Mazzoni