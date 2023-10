Basket a1 donne. La V nera è stanca e cede alle folate dell’ex D’Alie

SAN MARTINO

67

VIRTUS BOLOGNA

60

ALAMA SAN MARTINO: D’Alie 25, Conte 6, Arado 2, Soule 8, Kostowicz 11, Russo, Vente 13, Guarise 2, Turcinovic ne, Pilatone ne, Diakhoumpa ne. All. Piazza.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 10, Dojkic 10, Zandalasini 10, Andrè 13, Cox 4, Peters 4, Rupert 5, Consolini, Orsili, Del Pero 4, Barberis. All. Vincent.

Arbitri: Boscolo, De Biase, Ferrara.

Note: parziali 18-7, 35-22, 57-42.

SAN MARTINO (Padova)

Di nuovo ko. Inaspettata battuta di arresto per una Virtus stanca e senza idea che si arrende a San Martino. Dopo un buon inizio la Virtus si ferma subito. Avanti 0-4 la formazione di Vincent si blocca completamente in attacco e subisce la verve delle padrone di casa. Un parziale di 31-7 lancia le Lupe, guidate da una strepitosa ex Rae Lin D’Alie con 25 punti.

San Martino tocca il +20 al 15’. La Virtus risale fino a -7, ma non basta la reazione finale.

f. m.