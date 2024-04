Basket a1 donne. La V nera parte male nei quarti dei playoff. Ragusa si conferma ancora bestia nera

VIRTUS BOLOGNA

75

RAGUSA

77

VIRTUS BOLOGNA: Pasa 2, Dojkic 26, Zandalasini 27, Rupert 3, Andrè 8; Peters 5, Cox 2, Barberis, Orsili 2, Consolini, Del Pero ne. All. Vincent.

PASSALACQUA RAGUSA: Juskaite 26, Thomas 4, Pastrello 3, Jakubcova 13, Chidom 17; Milazzo 7, Miccoli 7, Nikolic ne, Di Fine ne, Salice ne. All. Lardo.

Arbitri: Vita, Barbiero, Lanciotti. Note: parziali 15-19, 41-31, 51-51.

La Virtus va ko. Di fronte a circa 600 spettatori, tra cui anche il presidente Massimo Zanetti, le V Nere cadono, male, in gara 1 dei quarti di finale playoff, sconfitte da una Ragusa che alla Segafredo Arena, dopo la Coppa Italia, si conferma bestia nera. Non bastano le prove individuali di Zandalasini (foto) e Dojkoc a evitare la sconfitta. Buon inizio delle bianconere, ma ben presto la formazione di Pierre Vincent si spenge. Le V Nere faticano e così Ragusa ne approfitta per piazzare il primo break e portarsi avanti con Chidom e Juskaite protagoniste. La tripla di Miccoli al 14’ vale il +10, 19-29 siciliano. Le bianconere riorganizzano la difesa e negli ultimi 5’ del quarto concedono appena 2 punti a Ragusa, ritrovando fluidità in attacco e piazzando un parziale di 22-2. A inizio ripresa la Virtus cambia di nuovo, Ragusa risale pian piano la china fino a impattare 51-51 all’ultimo stop. Break e contro break regna l’equilibrio con la sfida che si decide nel finale e Ragusa che si dimostra più fredda nei momenti decisivi. Domenica alle 18 al PalaMinardi di Ragusa si gioca gara-2 che potrebbe già chiudere la serie in caso di vittoria siciliana.

Filippo Mazzoni