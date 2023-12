Basket a1 donne. Nervosa e stanca, la V nera cade anche a Sassari

DINAMO

74

VIRTUS BOLOGNA

69

BANCO : Carangelo 9, Joens 19, Raca 13, Hollingshed 18, Kaczmarczyk 5, Toffolo 8, Togliani 2, Crudo, Carta ne, Spiga ne, Fara ne. All. Restivo.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 8, Del Pero 2, Zandalasini 7, Andrè 13, Cox 15, Orsili, Peters 11, Consolini 3, Barberis 5, Rupert 5. All. Vincent.

Arbitri: Gagliardi, Martellosio e Ferrara.

Note: parziali 13-22, 36-41, 54-54.

Continua la crisi. Una brutta e nervosa Virtus cade in Sardegnai. Prestazione sottotono per Zandalasini e compagne che non riescono a dare continuità al proprio gioco in un primo tempo condotto a lungo e poi nella ripresa perdono la concentrazione e si fanno rimontare i 13 punti di vantaggio che avevano raggiunto sul 13-26. Una sconfitta che non si spiega solo con la stanchezza del lungo viaggio di Eurolega a cui ha fatto seguito quella di Sassari e nemmeno dall’assenza, importante, di Dojkic. Serve un deciso cambio di rotta e di atteggiamento da parte di una squadra che nei finali di partita continua a girare troppo spesso a vuoto. Inizio dalle polveri bagnate dall’una e dall’altra parte.

Grazie in primis di Cox e poi di Peters la Virtus, che domina a rimbalzo allunga. Al 12’ le bianconere doppiano le avversarie sul 13-26.

All’inizio dell’ultima frazione le padrone di casa danno lo strappo toccando il +8 sul 62-54 dopo un parziale di 10-0. La Virtus prova più con foga che con la testa facendosi prendere dal nervosismo. Le bianconere si avvicinano ma non riescono più a riprendere Sassari.

Le altre gare: Venezia-Ragusa, Roma-Faenza, Campobasso-Brixia, Sesto San Giovanni-Milano, Schio-San Martino. Riposa: Battipaglia.

La classifica: Venezia 18, Schio e Virtus 14, San Martino e Campobasso 12, Sesto San Giovanni e Sassari 10, Ragusa 8, Roma, Brixia e Faenza 4, Milano 2, Battipaglia 0.

Filippo Mazzoni