BASKET A1 donne, ore 15. L’ora della verità per le bianconere. Esame con Venezia prima della classe

Sfida al vertice per la Virtus che oggi alle 15 affronta alla Segafredo Arena la capolista Venezia. Nella 10^ giornata di serie A1 femminile si incontrano prima e seconda della classe in un testa a testa che si annuncia avvincente. In casa bianconera c’è tanta voglia di riscatto dopo il doppio ko europeo e l’intenzione di prendersi la vetta del campionato raggiungendo proprio le imbattute lagunari. "La Reyer è una squadra davvero tosta. Rispetto alla semifinale di Supercoppa ha le lunghe Kuier e Shepard. Questo modifica le loro rotazioni, hanno una panchina molto lunga — conferma coach Pierre Vincent — Per noi sarà una difficoltà perché abbiamo elementi che giocano di più e gestire questo ritmo sarà complesso. In Supercoppa avevamo giocato una buona partita in difesa, questa volta sarà più difficile. Dobbiamo sicuramente migliorare in attacco se vogliamo vincere, dobbiamo capire cosa fanno, come lo fanno e sfruttare i nostri punti di forza. La difficoltà maggiore per noi sarà controllare il ritmo".

Biglietti gratis su Vivaticket.

Le altre gare: Brixia-Sassari, Ragusa-Schio, Faenza-Geas Sesto San Giovanni, Battipaglia-Campobasso, S. Martino di Lupari-Roma.

La classifica: Venezia 16, Virtus 14, Schio 12, S. Martino e Campobasso 10, Geas e Ragusa 8, Sassari 6, Roma, Brixia e Faenza 4, Milano 2, Battipaglia 0.