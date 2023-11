Basket a1 donne. Ore 16: la V nera sfida l’Oxygen Roma alla Segafredo Arena

Seconda sfida ravvicinata per la Virtus che, reduce dalla vittoria a Campobasso, si appresta a tornare in campo, oggi alle 16 alla Segafredo Arena per sfidare l’Oxygen Roma. Testa-coda da non sottovalutare per le bianconere che devono fare i conti con gli infortuni di Andrè, Pasa e Zandalasini fuori o a referto per onor di firma con Campobasso. Un momento complicato da un punto di vista fisico come racconta coach Pierre Vincent.

"Questo è un momento difficile per noi, abbiamo dovuto giocare senza tre ragazze del quintetto e dopo la trasferta è importante riposarsi – conferma –. Gli argomenti che abbiamo trattato in vista della partita sono l’attacco, perché vogliamo aggiungere delle cose tattiche alla nostra squadra, cerchiamo di investire il poco tempo che abbiamo per allenarci su questo. Sulla parte difensiva abbiamo fatto meno, ci siamo concentrati sui video piuttosto che sul lavoro in campo perché abbiamo poco tempo. Roma è una squadra forte, hanno perso tante partite di pochi punti, di due punti contro Campobasso, Ragusa e Sassari. E’ l’inizio della stagione anche per loro, non hanno una storia come squadra dietro di loro. Per me è una squadra pericolosa, dobbiamo capire bene anche le individualità. Ci sono specialiste che se non riuscissimo a comprendere potremmo fare fatica a difendere". Direzione affidata al trio Perocco, Spessot, Lanciotti, diretta per gli abbonati su Lbf tv.

Le altre gare: Faenza-Schio 55-82, San Martino-Battipaglia, Milano-Sassari, Venezia-Campobasso, Brixia-Ragusa.

La classifica: Venezia e Virtus Bologna 12; Schio 10; San Martino; Campobasso e Geas 8; Ragusa, Brixia e Faenza 4; Roma, Sassari e Milano 2; Battipaglia 0.

Filippo Mazzoni