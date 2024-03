Basket A1 donne: ore 20 le tricolori alla Segafredo Arena. La V nera trova ancora Schio. Pasa: "Abbiamo tanta fiducia»

Classica per eccellenza per la Virtus che alle 20 alla Segafredo Arena ospita le campione d’Italia di Schio. E’ la ripetizione delle ultime due finali scudetto, ma anche la grande occasione per entrambe per avvicinarsi alla capolista Venezia e di poter recitare il ruolo di reale antagonista alla Reyer prima della classe.

Confronto che vale tanto per il morale e soprattutto per la classifica di entrambe, con le Virtus a +4 sull’orange vicentine, ma con quest’ultime che hanno due sfide in meno rispetto a Zandalasini e compagne, visto il loro recente impegno con eliminazione, in Eurolega con Praga.

"Sarà una bella sfida da vedere e da giocare – conferma Francesca Pasa, playmaker della Virtus – ci siamo preparate bene lavorando sui dettagli andando a vedere cosa ha funzionato e cosa non è andato nelle precedenti partite".

Sfida nella sfida il confronto tra la stessa Pasa e Giorgia Sottana, capitano e giocatrice simbolo delle scledensi.

"E’ una delle giocatrici più difficile da marcare, nei momenti decisivi non sbaglia mai, proverò a contenerle, guardando giocare posso imparare tante. Non dimentichiamoci anche Verona, quasi mia coetanea ed elemento che sta facendo benissimo".

Pasa è al terzo anno con la canotta della Virtus, un crescendo continuo che l’ha portata a essere adesso una delle pedine fondamentali della formazione bianconera.

"A San Martino avevo un ruolo importante, ma in un contesto di squadra giovane. Qui a Bologna ho trovato un ambiente dove proseguire nella mia crescita. Sono onestamente soddisfatta di me, e come dico sempre questo è il frutto del lavoro e della consapevolezza che è cresciuto e di questo devo ringraziare le mie compagne di squadra e lo staff, per la fiducia che ho avuto da tutti".

Pasa ottimista sia per il proseguo della stagione che per la partita con Schio.

"Ci crediamo siamo convinte che per i playoff scudetto possiamo dire la nostra, convinte di poter portare per la prima volta nella sua storia il trofeo a Bologna. Stasera? Sarà dura, ma vinciamo noi, certo sarà importante anche l’aiuto del pubblico che potrebbe darci una mano importante".

Direzione di gara affidata al trio Nuara, Rudellat, Giovannetti.

Le altre gare: Brixia-Battipaglia 78-69, Faenza-Ragusa 64-66, Geas Sesto San Giovanni-Roma 66-61, Milano-Campobasso 63-82, Venezia-San Martino di Lupari (rinviata al 10 aprile). Riposa: Sassari.

La classifica: Venezia 34; Virtus 30; Geas Sesto San Giovanni 28; Schio 26; Campobasso 24; Ragusa 22; San Martino 18; Brixia 14; Roma e Sassari 12; Faenza 8; Milano 4; Battipaglia 2.

Filippo Mazzoni