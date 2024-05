Basket A1 donne. Segafredo Arena, ore 18. La V nera di Vincent vuole chiudere i conti con la sorpresa Ragusa

Primo maggio in campo per la Virtus. Alle 18, alla Segafredo Arena, la formazione di Pierre Vincent scende in campo per affrontare Ragusa nella decisiva gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Chi vince vola in semifinale dove da sabato affronterà Schio, chi perde finisce qui la sua stagione tra rimpianti e recriminazione.

Tutto in 40’ per una sfida "win or go home" che si annuncia indecifrabile. Molto dipende da che Virtus vedremo in campo, quella nervosa e confusionaria di gara-uno, oppure quella dominante, che non lascia scampo alle rivali come in gara-due a Ragusa?

"A Ragusa c’è stata una reazione, che è abbastanza normale dopo una sconfitta – conferma coach Vincent –. Quando hai vinto facilmente sembra tutto facile, però tutte le partite sono diverse e devi essere pronto a giocare ogni gara come se le precedenti non siano esistite. Noi dobbiamo puntare sulle cose che possiamo ancora migliorare, sia in difesa che in attacco, e mantenere la stessa concentrazione e positività che abbiamo avuto come gruppo a Ragusa. E’ successo spesso che quando ci siamo trovati in difficoltà abbiamo perso il filo delle partite emozionalmente, invece a Ragusa, nonostante un gioco abbastanza duro, siamo rimasti in partita fino alla fine senza perdere energie per niente".

Biglietti della sfida in vendita su circuito Vivaticket.it al costo di 5 euro intero e 2,50 per under 18. Ingresso da piazza della Costituzione, mentre la biglietteria alla Segafredo Arena non sarà attiva. Già in semifinale ci sono Venezia, che sconfitto 2-0 nella serie Roma e Schio, avversaria della vincente della sfida tra Virtus e Ragusa, con le scledensi che hanno sconfitto facile facile San Martino di Lupari chiudendo la serie 2-0.

Vanno alla bella invece, stasera alle 20, Campobasso e Geas Sesto San Giovanni. Si gioca in casa delle molisane dopo due vittorie in trasferta. Sabato il via alle semifinali in casa di Venezia e Schio. Direzione di gara affidata al trio Dionisi, Moretti, Rudellat.

Filippo Mazzoni