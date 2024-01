Basket A1 donne. Zandalasini e Peters senza rivali. La V nera non fa sconti al Brixia di Tassinari

RMB BRIXIA

34

VIRTUS BOLOGNA

70

RMB BRIXIA: Zanardi 3, Louka 5, Garrick 7, Skoric 2, Tassinari, Bordiga, Landi 4, Tomasoni 2, Pinardi, Boothe 11. All. Cesaro.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 4, Rupert 7, Barberis 5, Andrè 8, Zandalasini 12, Del Pero 5, Peters 10, Cox 7, Dojkic 4, Orsili, Consolini 8. All. Vincent.

Arbitri: Grazia, Foti e Barbiero.

Note: parziali 10-21, 19-44, 26-58.

Tutto facile per una decisa Virtus che passa, facile facile a Brescia in casa del Brixia. Partita subito in discesa per Cecilia Zandalasini e compagne che ben presto raggiungono la doppia cifra di vantaggio e poi tengono in mano il confronto, senza mai cedere la leadership.

Niente da fare per la formazione dell’ex Elisabetta Tassinari e della bolognese Arianna Landi che non riescono a fermare le bianconere.

Pronti via e la Virtus va subito avanti 3-13 al 3’. Landi e Zanardi provano ad accorciare il divario, ma Zandalasini e Cox guidano la Virtus avanti 10-21 al 10’.

Nel secondo parziale le bianconere prendono sempre più in mano la sfida, chiudendo con un’ottima difesa gli attacchi bresciani, mentre in attacco trovano punti da tutte le giocatrici scese in campo, tra cui anche Ivana Dojkic, a cui Vincent lascia ampio spazio. Basta guarda il tabellino e il minutaggio concesso a tutte le giocatrici, con grande equilibrio tra tutti gli elementi della rosa a disposizione del coach francese.

Top scorer di giornata Zandalasini con 12 punti, in doppia cifra anche Peters. Adesso la Virtus femminile si rituffa nell’Euroleague Women per la decisiva sfida di mercoledì a Praga, nel penultimo turno del girone eliminatorio, dove vincere vorrebbe dire l’accesso ai playoff e una sconfitta invece la probabile eliminazione.

Le altre gare: Battipaglia-Milano 79-82, Sassari-Geas Sesto San Giovanni 61-81, San Martino di Lupari-Faenza 61-69, Schio-Venezia 60-56, Roma-Campobasso (oggi). Ha riposato: Ragusa.

La classifica: Venezia 26; Virtus e Schio 22; Campobasso 20; Geas Sesto San Giovanni 18; San Martino di Lupari 16; Ragusa 14; Sassari 12; Brixia 10; Roma 8; Faenza 6; Milano 4; Battipaglia 0.

Filippo Mazzoni