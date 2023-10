BASKET A1 FEMMINILE. Derby con Faenza per le bianconere. Vincent: "Partita piena di insidie»

Sfida pomeridiana per la Virtus. Al PalaDozza alle 15 la formazione di Pierre Vincent, reduce da un eccellente avvio di stagione tra campionato ed Eurolega, ospita, nella 4^giornata il Faenza nel derby emiliano-romagnola di A1 femminile. "Dobbiamo adattarci all’avversario che propone cose diverse, questa è la grande difficoltà di giocare gare così ravvicinate, dobbiamo farlo senza allenarci tanto – conferma Vicent – Dobbiamo porre grande attenzione, , concentrandosi sulla tattica sia in attacco che in difesa. Faenza ha una squadra equilibrata, pericolosa in attacco dove tutte possono tirare, dobbiamo essere molto concentrati". Nessun problema di formazione per la Virtus, al completo per la sfida di quest’oggi.

Le altre gare: Sassari-Schio, Roma-Battipaglia, Sesto San Giovanni-San Martino di Lupari, Venezia-Milano, Campobasso-Ragusa.

La classifica: Venezia e Virtus B. 6, S. Martino, Schio, Campobasso e Geas S. S. Giovanni 4, Brixia, Faenza, Milano e Sassari 2, Roma, Ragusa e Battipaglia 0.