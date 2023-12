Basket donne Eurolega: un successo a Salamanca. Zandalasini super, così la V nera sorride

SALAMANCA

58

VIRTUS BOLOGNA

62

PERFUMERIAS SALAMANCA: Dominguez 6, Gil 12, Delaere 6, Kone 14, Vilaro 9, Hartley, Cakir 3, Horvat 2, Le. Rodriguez 6, Lu. Rodriguez ne. All. Mougan.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 11, Consolini 2, Zandalasini 17, Andrè 4, Cox 11, Peters 8, Orsili, Rupert 9, Del Pero, Barberis ne. All. Vincent.

Arbitri: Yalman, Stan, Ortis.

Note: parziali 17-13, 26-25, 43-37.

SALAMANCA (Spagna)

Secondo successo consecutivo per la Virtus che dopo Gyor batte, a domicilio, anche Salamanca e riapre i giochi per i playoff di Eurolega. La formazione di Pierre Vincent, ancora priva di Dojkic, gioca una partita cuore e determinazione e si impone con merito. Partenza lanciata per Salamanca che si porta avanti 9-2. La Virtus c’è e grazie a Zandalasini riduce subito in gap. La sfida continua a procedere a strappi: nonostante qualche rimbalzo offensivo di troppo concesso, la V nera tiene ben salda la scia delle avversarie, grazie alla eccellente prova balistica di Cox. Nell’ultimo quarto la Virtus pareggia subito i conti affidandosi al suo totem Zandalasini. Inizia un lungo testa a testa che si decide nell’ultimo minuto di gioco, con Peters decisiva.

Le altre gare: Mersin- Villeneuve d’Ascq 54-70, Polkowice-Landes 88-72, Praha-Gyor 75-71.

La classifica: Praha 18; Mersin, Villeneuve d’Ascq e Polowice 12; Salamanca e Virtus Bologna 10; Landes 4; Gyor 2.

Filippo Mazzoni