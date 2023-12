Basket femminile: dopo aver vinto in Eurolega, le ragazze di Vincent battono la Geas. La V nera fa il bis in campionato

VIRTUS

71

GEAS SESTO S. GIOVANNI

67

SEGAFREDO : Pasa 9, Consolini, Zandalasini 11, Rupert 7, Andrè 13; Del Pero, Peters 10, Cox 11, Barberis 2, Orsili 8. All. Vincent.

ALLIANZ SESTO SAN GIOVANNI: Conti 15, Panzera 12, Trucco 17, Gwathmey 17, Bestagno 2; Dotto 4, Arturi, Tava, Moore ne, Minora ne. All. Zanotti.

Arbitri: Dionisi, Pellicani, Servillo.

Note: parziali 27-16, 38-38, 55-53.

La Virtus torna a sorridere anche in campionato. Dopo la vittoria di mercoledì sera con Gyor in Eurolega, la formazione di Pierre Vincent ritrova il successo anche in serie A1. Alla Segafredo Arena, le bianconere soffrono al cospetto di una incerottata e mai doma Geas Sesto San Giovanni, ma alla fine si impongono con merito grazie alla maggiore lucidità dimostrata negli ultimi minuti di gioco. Senza Ivana Dojkic e con le rotazioni quindi asciugate, Vincent trova punti e preziosi minuti oltre che dalle sue titolarissime anche da Orsili, mentre ha poco da Consolini, Del Pero e Barberis. La palma della migliore in campo va in ogni caso ad Olbis Andrè che chiude la sua prova con 13 punti, top scorer bianconero, ma soprattutto 17 rimbalzi, collezionando, manco a dirlo, l’ennesima doppia-doppia della stagione. In campo Virtus e Geas hanno dato vita ad una sfida avvincente, che ha vissuto di break e contro break e un finale di quarta frazione condotto dalle bianconere, ma rimasto sempre sul filo dell’equilibrio. Con questo successo la Virtus consolida la sua posizione in classifica e fa un passo decisivo verso l’accesso alle finali di Coppa Italia.

Le altre gare: Battipaglia-Schio, Milano-Ragusa, San Martino -Campobasso, Brixia-Roma, Faenza-Sassari. Riposa: Venezia.

La classifica: Venezia 20, Schio e Virtus Bologna 16, Campobasso 14, Geas e San Martino 12, Sassari 10, Ragusa 8, Roma 6, Brixia e Faenza 4, Milano 2, Battipaglia 0.

Filippo Mazzoni