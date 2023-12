Basket femminile. V Nera con Polkowice alle 19: dolci ricordi

In Polonia per cercare di sbloccarsi e di lasciarsi alle spalle il momento no. Primo appuntamento del girone di ritorno di Eurolega femminile per la Virtus di Vincent che questa sera alle 19 (diretta youtube su EuroLeague Women) scende in campo in casa del Polkowice. La Sports Hall fa venire alla memoria delle bianconere dolci ricordi, visto che proprio l’anno scorso in casa delle polacche Zandalasini e compagne conquistarono la loro prima storica vittoria in Eurolega, il 9 novembre 2022, con il successo per 69 a 88, in cui fu assoluta protagonista Dojkic con 24 punti. I precedenti potrebbero portare fortuna ad una Virtus che ha bisogno di ritrovare entusiasmo dopo i troppi ko consecutivi.

"Ci troviamo ad affrontare questa trasferta con buone notizie e cattive notizie. La cattiva notizia è che Iliana Rupert non giocherà, la buona notizia invece è il rientro di Olbis Andrè – conferma coach Vincent –. Potremmo sfruttarla qualche minuto, l’obiettivo è non sovraccaricarla ma giocheremo con una panchina corta. Approfitteremo di questa partita per far ruotare la squadra e dare minuti alle ragazze che giocano meno".

Le altre gare: Gyor- Villeneuve d’Ascq, Landes-Praga, Salamanca-Mersin.

La classifica: Praga 12, Mersin 10, Salamanca e Polkowice 8, Villeneuve d’Ascq e Virtus 6, Landes 4, Gyor 2.