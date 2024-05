Basket, playoff Serie A: Virtus di misura, Venezia cade all'ultimo respiro

Bologna, 26 maggio 2024 - Il secondo atto della semifinale playoff fra la Virtus Segafredo e l'Umana Reyer Venezia vede il successo dei padroni di casa che si impongono per 79-78 e vanno sul 2-0 nella serie. Un successo ottenuto non senza brividi dagli uomini di coach Luca Banchi che, dopo aver oltrepassato il muro delle 20 lunghezze di vantaggio, hanno subito – come già accaduto in gara 1 – la lenta ma inesorabile rimonta dei lagunari, che hanno abdicato soltanto al cospetto del libero segnato a pochi istanti dalla fine da Isaiah Cordinier. Tre sono gli uomini finiti in doppia cifra nello scacchiere bianconero: a prendersi la palma di top scorer tra i felsinei è stato Marco Belinelli, che ha chiuso con un bottino personale di 14 punti. A quota 11 si è invece per così dire fermato Achille Polonara, mentre l’eroe di serata Cordinier ha chiuso con 10 punti all’attivo. Un gradino più in basso, con 9 punti a testa, i lunghi Jordan Mickey e Bryant Dunston. Sul fronte opposto, invece, non sono bastate le prove maiuscole sotto le plance di Aamir Siims e Kyle Wjltier, autori di 14 punti ciascuno, e quelle sugli esterni di Rayjon Tucker (13 punti) e Andrea De Nicolao. Adesso la serie si sposterà in laguna, con gara 3 che verrà giocata mercoledì alle 20.45.

I lagunari recuperano ventidue punti di svantaggio

Partenza sprint della compagine felsinea sulla falsariga di quanto accaduto quarantotto ore fa con un parziale di 7-0 sancito dalla schiacciata di Dunston. Tessitori rompe il ghiaccio per i lagunari che sprofondano già sull’11-2 dopo quattro giri di lancette. Bologna dilaga in attacco realizzando altri undici punti in poco meno di tre minuti che valgono il 22-5. L’Umana è in evidente difficoltà offensiva palesando, almeno fino a questo momento, una incapacità di reagire confermato dallo 0/5 al tiro dalla lunga distanza. De Nicolao smuove il punteggio dalla lunga distanza col 28-15. La Segafredo replica con due bombe a firma di Belinelli e Mickey. Tessitori risponde col lay-up del 38-24 in una fase del match in cui i felsinei sembrano allentare la presa in attacco ma ci pensa ancora Belinelli dall’arco col 45-26 per altre due volte consecutive. Tucker dalla lunetta fissa il 47-30 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi i bianconeri spingono il piede sull’acceleratore col +22 (52-30) con Abass questa volta protagonista. La Reyer ha un sussulto cercando di rimettersi in carreggiata con un 15-0 di break chiuso dal tiro libero di De Nicolao. Tucker fino al ferro dá la carica ai suoi che chiudono il terzo periodo sul 64-57. Parks lancia segnali di reazione andando in campo aperto a depositare il rinnovato -7. Il match si infiamma nelle battute conclusivi con Venezia che fa sentire il fiato sul collo: la tripla di Casarin vale il 72-70. Ancora Parks decreta il sorpasso per ne due volte. Hackett dalla lunetta riduce al minimo lo svantaggio (77-78 al 39’). Dalla stessa zona del campo a Cordinier non trema la mano che vale il 79-78.