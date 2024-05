Basket, playoff Serie A: Venezia rimonta vincente, Bologna cade in gara 3

Venezia, 29 maggio 2024 – In gara 3 di semifinale playoff l’Umana Reyer supera per 78-73 la Virtus Segafredo Bologna e riapre la serie portandosi sul 2-1 dopo le iniziali due sconfitte arrivate in terra emiliana. Ancora una volta è risultata decisiva la capacità di reazione della formazione veneta che, dopo aver sfiorato il colpaccio nei precedenti ottanta minuti, è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio grazie ad un secondo tempo da 40-24 nel parziale e che ha visto De Nicolao e compagni ribaltare una situazione che si era messa su binari negativi. Top scorer della serata è Jordan Parks autore di 19 punti. Sulla sponda felsinea non bastano i 17 di Shengelia. Venerdì si tornerà ancora sui legni del Taliercio per gara 4.

Shengelia e compagni dilapidano un vantaggio di quindici lunghezze

Coach Banchi lancia immediatamente due novità nello starting five virtussino con le scelte di Awudu Abass ed Ante Zizic. E’ proprio il centro con trascorsi al Maccabi Tel Aviv ad ergersi a protagonista nell’area orogranata. Cinque dei sette punti iniziali dei bianconeri portano la sua firma in nemmeno centoventi secondi sul cronometro. I padroni di casa si sbloccano con Amedeo Tessitori ben innescato da Spissu. La Virtus è pressoché perfetta in avvicinamento al canestro tirando con l’80%. Dal possibile avvicinamento con Tucker, la Reyer è costretta ad incassare un parziale di 9-0. Shengelia dalla linea della carità obbliga gli avversari al timeout sul 6-15. Bologna conferma l’ottimo avvio di cui già aveva dato prova nei precedenti due match disputati alla Segafredo Arena. E’ ancora Zizic a colpire col punteggio che registra col passare dei minuti un vantaggio che si allarga: Cordinier dalla lunetta firma il +13 (11-24) e l’inerzia è completamente nelle mani della Virtus che scappa aggiorna a quindici lunghezze il vantaggio a proprio favore con quarantasette secondi mancanti al suono della prima sirena. I padroni di casa hanno un sussulto che li porta a completare un parziale di 7-0 trascinati da Davide Casarin. Simms schiaccia il -6 ma i problemi da oltre l’arco (3/12) restano per l’Umana. Bologna è in pieno controllo ritornando nuovamente a sprintare in attacco sull’asse Belinelli-Shengelia. Si fa sentire anche Polonara che ci mette il proprio zampino con cinque punti in un amen. A rimbalzo le Vu Nere dominano 17 a 6 nel computo dei rimbalzi catturati. Tessitori riduce al -11 il gap da recuperare.

Nella ripresa i viaggianti aggiornano il massimo vantaggio sul + 15 (40-55 al 23’). Come già accaduto nei due appuntamenti alla Segafredo Arena, la Reyer riesce a mettere in piedi una rimonta con un parzialone di 13-0. Alzare i ritmi, correre migliorando le percentuali realizzative sono l’arma in più per i lagunari che rifilano ventuno punti nella sola terza frazione che si chiude sul 59-59. Heidegger colpisce da oltre l’arco consentendo ai suoi di mettere il naso avanti (64-63). La Virtus si aggrappa all’esperienza di Dunstone Cordinier. Belinelli riporta avanti i suoi con un paio di giocate delle sue ma l'Umana non molla di un centimetro. Girandola di emozioni nei secondi finali. Parks mette il punto esclamativo nel finale sul 76-73.