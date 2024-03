Beffa Virtus, la rimonta si spegne sul ferro

Virtus Bologna

79

PANATHINAIKOS ATENE

81

SEGAFREDO : Pajola 2, Belinelli 17, Dobric 11, Shengelia 19, Dunston 4, Mickey 2, Hackett 3, Lundberg 11, Zizic 2, Polonara 5, Abass 3, Lomazs ne. All. Banchi.

PANATHINAIKOS: Grant 13, Nunn 16, Grigonis 12, Mitoglou 7, Lessort 10, Sloukas 20, Antetokounmpo, Kalaitzakis, Papapetrou, Hernangomez 3, Vildoza ne, Balcerowski ne. All. Ataman.

Arbitri: Javor, Perez, Bissang.

Note: parziali 16-28; 39-51; 59-65. Tiri da due: Virtus 18/30; Panathinaikos 20/38. Tiri da tre: 12/26; 11/26. Tiri liberi: 7/10; 8/15. Rimbalzi: 29; 33.

Barcollo, ma non mollo. Perdere così, dopo aver accarezzato l’idea dell’impresa, fa male. Ma la Virtus esce a testa alta, altissima da un confronto nel quale rischia di deragliare toccando in un paio di occasioni anche il -17, nel corso del secondo quarto, 19-36 e 22-39.

Ma la Virtus è fatta di cemento e anche se deve rinunciare in partenza a Cordienier con Hackett di rincorsa, non molla mai. E nella terza frazione, quando si accende Belinelli - 7 punti in fila per il capitano – e Shengelia ha la faccia truce, il divario si accorcia fino al 53-58.

Il Pana fa valere muscoli, centimetri e talento, ma Bologna non molla, anche se barcolla. Lundberg pareggia a quota 69, Shengelia con due liberi sorpassa anche, 71-69. Gara vieteta ai deboli di cuore. Si va avanti tra una spallata e l’altra, con gli arbitri e Sloukas – ma anche Grigonis che sfotte Polonara dopo una tripla – che fanno infuriare i tifosi della Segafredo Arena.

I ’verdi’ scappano ancora, 71-74, ma capitan Belinelli risponde con una tripla, 74-74 e poi sorpassa, di nuovo, 76-74, grazie a un assist di Pajola.

Si arriva così all’ultimo minuto: una tripla di Dobric fa esplodere l’arena, 79-76, ma nel ribaltamento di fronte Grigonis segna e subisce fallo da Beli, 79-79 e tutto da rifare. Ci prova Lundberg con una tripla, paloi. Ci riesce Nunn con un’altra magia, 79-81, Ma Bologna c’è.

A questo punto i playoff, entrare nelle prime sei, diventa impossibile. Blindare l’ottavo posto, andando a Milano prima e chiudendo alla Segafredo Arena con il Vitoria si può. La voglia non manca a un gruppo che avrà poco tempo per tirare il fiato. Lunedì si torna in campo, sempre alla Fiera. Arriva Pistoia e la Virtus, riconquistato il primato lunedì scorso a Brescia, non intende certo mollarlo.