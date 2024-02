Brescia cerca la conferma del primato contro Reggio Emilia, Venezia si concentra sul campionato

La capolista Brescia incontra Reggio Emilia in un incontro nel quale i lombardi hanno la possibilità di consolidare il primato. Conclusa l’esperienza europea ora Venezia può concentrarsi sul campionato con i lagunari che ospiteranno la matricola Pistoia. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere Brindisi è attesa a Milano con i padroni di casa che sembrano aver trovato la quadratura del cerchio.

Le altre gare: Tortona-Sassari 79-62. Oggi: Venezia-Pistoia, Milano-Brindisi, Trento-Treviso, Cremona-Napoli, Brescia-Reggio Emilia, Varese-Pesaro.

La classifica: Brescia 30; Virtus Bologna 28; Milano e Venezia 26; Reggio Emilia e Napoli 22; Scafati, Tortona e Trento 20; Pistoia 18; Cremona e Sassari 16; Varese 14, Pesaro e Treviso 10; Brindisi 8.