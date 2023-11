La Virtus Bologna inciampa a Brindisi contro l’ultima in classifica

Brindisi, 26 novembre 2023 - La Virtus cade a Brindisi e perde la testa, almeno, quella solitaria. Perché il ko in Puglia rilancia le ambizioni di Venezia e Brescia che, al contrario, non hanno problemi. Che gli impegni di Eurolega lascino degli strascichi pesanti lo si capisce anche da quello che accade al Forum di Milano. Messina fa rifiatare la stella Mirotic e l’Olimpia cade in casa con Pistoia.

Banchi, al contrario, non si può permettere di far rifiatare nessuno, perché Polonara è infortunato, così come Mickey e Cordinier. E quanto possa mancare l’energia del francese si vede, ancora una volta, contro Brindisi.

Dopo aver stupito tutti, in casa, in Eurolega, con il Fenerbahce, la Virtus non trova mai i ritmi congeniali e, soprattutto, cade negli errori in difesa.

Dopo i 24 punti subiti nel primo quarto, ne arrivano addirittura 30 nel terzo.

Non si può per vincere la gara con la Virtus che, forse, rimpiange l’unico momento di vero riavvicinamento. Sul 53-50 Toko Shengelia ha a disposizione due liberi per riportare la squadra a -1.

Li fallisce entrambi e, nel ribaltamento di fronte, arriva la tripla che rilancia i brindisini.

Primo successo per i pugliesi, Virtus che ora avrà uno o due giorni per provare a tirare il fiato e recuperare in vista del prossimo confronto di Eurolega.

Caduta pesante, contro l’ultima in classifica, che non inficia però il ritmo fin qui tenuto dai ragazzi di Luca Banchi, primi, in coabitazione, in campionato. E terzi in Eurolega alle spalle delle terribili spagnole, Real Madrid e Barcellona.

Il tabellino

Brindisi 83

Virtus 75

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 6, Malaventura ne, Buttiglione ne, Laquintana, Quitadamo ne, Sneed 12, Laszewski 10, Riismaa, Seck ne, Bayehe 25, Senglin 22, Kyzlink 8. All. Sakota.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 14, Belinelli 11, Pajola 2, Smith 3, Dobric 3, Mascolo, Cacok 1, Shengelia 14, Hackett 11, Menalo ne, Dunston 5, Abass 11. All. Banchi.

Arbitri: Borgioni-Dori-Paternicò.

Note: parziali 24-13, 40-39, 70-57. Tiri liberi: Brindisi 15/19, Bologna 17/23.