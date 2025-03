Calendario e dubbi: la difficile risalita Virtus. Shengelia pagherà per il turno di squalifica

Partiamo dalla contingenza: Tornike Shengelia, dopo l’espulsione di Napoli, è stato squalificato per un turno. Questo significa che il georgiano e il club potranno commutare la squalifica in ammenda e Toko sarà regolarmente in campo, sabato sera, a Trieste. Un match particolarmente delicato, per il valore dei padroni di casa e per l’esigenza dei giuliani di dimenticare il più velocemente possibile la trasferta a Trapani.

E la Virtus? La squadra è tornata in città ieri pomeriggio. Musi lunghi, sguardi poco sereni perché i giocatori sono i primi a rendersi conto di aver perso una grande occasione. Prima, qual era la Virtus, contro ultima – ora Napoli ha lasciato l’incombenza alla sola Pistoia – non dovrebbe avere storia.

La realtà però è differente: nessuno regala nulla e se sbagli l’approccio alla fine rischi. E se rischi tanto, come è accaduto alla Virtus, poi paghi.

Non prima in solitudine, ma nel gruppone: tutto da rifare, o quasi, per una Virtus che adesso deve fare i conti con un calendario particolarmente penalizzante.

Vero che, prima o poi, le avversarie vadano affrontate: ma nel momento più caldo della stagione, la truppa di Dusko Ivanovic deve fare i conti con cinque trasferte (compresa quella di domenica a Napoli) consecutive.

Giovedì a Belgrado contro il Maccabi, sabato a Trieste, poi, di nuovo, il doppio test di Eurolega: il 26 di nuovo a Belgrado, sponda Stella Rossa e poi venerdì 28 a Berlino, contro l’Alba.

Trasferte di questo tipo portano via energie e tanti allenamenti: decisamente l’approccio peggiore per uno come Ivanovic, che ama lavorare in palestra.

Di più: il cammino europeo sta diventando quasi un fardello. Perché se è vero, come spesso si ripete, che vincere aiuta a vincere (crescono autostima e coraggio), perdere aiuta ad abituarsi all’idea di partire sconfitti.

L’andamento del match di Napoli, probabilmente, va in questa direzione. Serve un cambio di rotta, con Ivanovic che, di fatto, sembra aver già eliminato dalle rotazioni Holiday. Vero che il rientro di Clyburn potrebbe essere anticipato, rispetto al 4 aprile previsto. Ma è chiaro che, anche rientrando, Will avrà bisogno di un paio di settimane per ritrovare la condizione migliore.

L’ultima annotazione, infine, riguarda la società: il 31 previsto l’aumento di capitale. Servirà per capire anche quelli che saranno gli indirizzi futuri. Perché se, come sembra, Ivanovic potrà essere riconfermato, al di là dell’esito finale della stagione, dovranno comunque essere delineate le strategie per il futuro. Cercando di capire se la Virtus farà ancora parte dell’Eurolega o meno.