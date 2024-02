Carica Virtus Nel mirino il secondo posto

Giocando a Treviso questa sera (ore 20 diretta Dazn) la Virtus chiude la quarta giornata di ritorno del campionato di serie A. Con Venezia che sabato sera è capitolata a Reggio Emilia la Segafredo ha la possibilità di tornare a occupare il secondo posto solitario della classifica in una gara dove i padroni di casa sono, però, assetati di punti. Cinque successi su 18 gare disputate sono un bottino davvero scarso che i veneti devono provare ad arricchire se vogliono tagliare il difficile traguardo della salvezza. A rovescio la V nera sta costruendo la sua stagione straordinaria facendo una operazione che non è così usuale quando si è impegnati anche in Eurolega. Normalmente in questi casi si tende a dare maggiore importanza all’Europa rispetto alla lega nazionale, sapendo che quello che conta veramente è arrivare nel pieno della forma a ridosso dei playoff che mettono in palio lo scudetto. Luca Banchi, invece, ha preso un’altra strada considerando tutti gli appuntamenti importante e se vi sono delle variazioni nei vari assetti della squadra questo dipende per lo più dalle regole che in campionato non gli consentono di utilizzare tutti gli stranieri che ha a disposizione. Questo modo di approcciare gli impegni è quello più idoneo alla filosofia che il coach grossetano ha trasmesso fin dal sul arrivo alla palestra Porelli: non si fanno calcoli e si ragiona una partita alla volta.

"Treviso è una squadra profondamente rinnovata – spiega il tecnico virtussino – rispetto alla compagine incontrata nel girone di andata, che ha già dimostrato di avere trovato migliore efficienza di rendimento e che sul proprio campo avrà ulteriore spinta e motivazione a giocare una partita di altissimo livello. Siamo attesi, quindi, da una gara dove sarà cruciale saper tenere a freno la loro vena realizzativa e l’incisività di tanti e diversi finalizzatori".

La stanchezza potrebbe essere un fattore dei padroni di casa. Negli ultimi dieci giorni i veneti hanno giocato solo a Scafati perdendo in maniera rocambolesca una partita già vinta, mentre la V nera ha strapazzato Napoli, ha preso un sonoro schiaffone a Barcellona e poi si è rifatta in casa con il Partizan Belgrado. Nella scelta dei giocatori da mandare a referto Banchi dovrà tenere conto anche del fatto che c’è chi ha fatto gli straordinari per coprire l’assenza di Shengelia e che venerdì alla Segafredo Arena arriveranno i francesi del Monaco. Quella di oggi potrebbe essere l’occasione per dare una opportunità agli ultimi arrivati Lomasz e Zizic. Avendo il club trevigiano ereditato solo la passione sportiva della vecchia società di proprietà della famiglia Benetton, i precedenti tra le due squadre sono solo undici con la Virtus che se ne è aggiudicati dieci. Arbitrano Baldini, Perciavalle e Patti.