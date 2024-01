Chance Virtus Con Brindisi per ritrovarsi

Dopo aver infilato tre sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega questa sera (ore 20 diretta Dazn) la Virtus aspetta la visita di Brindisi alla Segafredo Arena. I bianconeri cercano una vittoria che scacci definitivamente lo spettro della parola crisi dal loro orizzonte, sapendo che non bisogna lasciarsi ingannare dalla classifica. In questo momento i pugliesi occupano l’ultimo posto della graduatoria con solo tre successi al loro attivo, e uno di questi è arrivato proprio con i bolognesi nella gara di andata che si è disputata a fine novembre. "Arriviamo alla gara contro Brindisi – spiega il coach della V nera Luca Banchi – a conclusione di un ciclo di intense partite molto ravvicinate, con la determinazione a ritrovare una identità di gioco indispensabile a migliorare il nostro rendimento. La loro vittoria con noi e il recente successo contro Brescia testimoniano come Brindisi possa essere considerata una avversaria molto competitiva, cui il recente ingaggio di Bartley ultimo cannoniere di lega di serie A, garantisce ulteriori opzioni. Recluteremo energia ed organizzazione per ritrovare sul nostro parquet e di fronte ai nostri tifosi quella identità di gioco in grado di riportarci ad alti standard di efficienza". Il trittico di stop incassato dalla Virtus si è giocato tutto in trasferta, mentre oggi la squadra allenata da Banchi potrà fare i conti anche con il calore dei propri tifosi. Non è un ausilio da poco per chi ha nella stanchezza il principale motivo di questo periodo negativo e adesso deve invertire la china provando a permettere anche un po’ di riposo a chi fino a qui a tirato la carretta. Toko Shengelia e Daniel Hackett sono i due che più avrebbero bisogno di tirare il fiato, ma senza di loro l’architrave che regge il gioco bianconero rischia di crollare, per cui vedremo quali saranno le scelte della panchina. Otto giorni fa a Reggio Emilia toccò a Marco Belinelli restare in borghese e la cosa si rivelò molto utile per la sua successiva prestazione in Eurolega. Con il rientro di Jordan Mickey sarebbe possibile tenere fermo il lungo georgiano, pur sapendo che questa decisione potrebbe avere il sapore dell’azzardo. Inoltre l’impegno successivo vede la V nera giocare sempre in casa con il Asvl, un altro avversario che non sembra nascondere particolari insidie e dove tutte le prime linee potrebbero avere un impiego limitato.

Sarà ancora out Ognjen Dobric, una assenza di cui si nota il peso ora che, senza di lui, la difesa ha perso un po’ di mordente. Brindisi arriva qui con l’acqua alla gola, ma anche con la fiducia di chi nell’ultimo turno di campionato ha sconfitto Brescia, una delle formazioni più in forma del momento e con la leggerezza di chi in realtà non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare. Arbitrano Attard, Baldini e Patti.