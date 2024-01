Coach Banchi non ha dubbi. "Missione complessa, prendiamo come stimolo per giocare bene». Belinelli di nuovo papà

Di nuovo in viaggio, senza Toko Shengelia, uno dei leader. Alle 18,45 – out anche Dobric e Cacok – la Virtus rende visita al Fenerbahce, a Istanbul, per provare a tenere a distanza i turchi. La precedente trasferta in Turchia, contro un Efes apparentemente in disarmo (ma capace in realtà di surclassare il Barcellona) non è andata benissimo. Ma la Virtus sa che il secondo posto attuale e i playoff passano anche da qualche ulteriore colpo in viaggio, dopo aver blindato o quasi il proprio impianto (tra PalaDozza e Segafredo Arena, dieci successi in undici gare.

Non fa tanti giri di paole coach Banchi. "Andiamo a Istanbul consapevoli di trovare una squadra in un ottimo momento di forma e che, sul proprio parquet, si sta dimostrando quasi imbattibile. Quella che sulla carta può sembrare essere una missione complessa, dovrà servirci da stimolo a interpretare la gara con personalità e intensità, come si addice a sfide così stimolanti. Il Fenerbahce cercherà di prendere vantaggio da quintetti fisici e versatili, caratterizzati da spiccate qualità realizzative, motivo per cui dovremo dimostrarci pronti e coesi per resistere alle sollecitazioni di una partita, che desideriamo interpretare correttamente".

Non si discosta di molto il pensiero di Jordan Mickey. "Il Fenerbahce è una grande squadra, ci aspetta una partita dura. Dovremo stare attenti in difesa, soprattutto sul loro tiro da tre e sui loro esterni. Dovremo essere pronti per quella che si preannuncia come una battaglia".

Fiocco rosa in casa Belinelli: papà Marco e mamma Martina festeggiano Deva Vittoria, dopo Nina Sophie, nata il 7 marzo 2022.

Le altre gare: Alba-Stella Rossa; Maccabi-Panathinaikos; Real Madrid-Olympiakos; Alba-Stella Rossa; Bayern-Villeurbanne. Domani: Efes-Monaco; Baskonia-Valencia; Partizan-Zalgiris; Milano-Barcellona.

La classifica: Real Madrid 38; Virtus Bologna e Barcellona 30; Panathinaikos Atene 28; Fenerbahce Istanbul 26; Olympiacos Pireo, Monaco, Baskonia e Maccabi Tel Aviv 24; Valencia e Partizan Belgrado 22; Stella Rossa Belgrado, Olimpia Milano ed Efes Istanbul 18; Zalgiris Kaunas 14; Alba Berlino e Asvel Villeurbanne 8.

a. gal.