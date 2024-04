La Virtus ospita Cremona: ecco dove vedere il match in tv

Bologna, 13 aprile 2024 – Girare pagina e ripartire. Lasciata alle spalle l’amarezza della sconfitta di ieri con il Baskonia, la Virtus si rituffa per qualche ora nel campionato in vista della sfida di domani pomeriggio, palla a due alle 18.15, alla Segafredo Arena con la Vanoli Cremona.

In attesa di giocarsi il play-in martedì a Istanbul in casa dell’Efes, la formazione di Luca Banchi deve concentrarsi al confronto con i lombardi fondamentale per mantenere e migliorare la propria posizione in classifica in campionato, visto che la capolista Brescia ospiterà Venezia, l’attuale quarta forza della serie A.

Quella di quest’oggi tra Virtus e Cremona è la 28esima sfida, con Cremona avanti per 14-13 nel totale dei precedenti. Nelle sfide giocate a Bologna il bilancio è di 6-6. Tra le società si sono giocate 24 gare di stagione regolare, la semifinale di Coppa Italia 2019 (102-91 per la Vanoli) e due gare di qualificazione nella Supercoppa 2020 (vinti entrambi dalla Virtus).

All’andata, il 5 novembre, la Vanoli vinse per 93-83 grazie ai 22 punti di Golden e i 18 punti e 5 rimbalzi di Adrian. "Approcciamo la gara contro Cremona con la ferma determinazione di riuscire ad esprimere una prova di sostanza, a dispetto del poco tempo che ci divide dall’ultimo impegno di Eurolega – conferma coach Luca Banchi - La partita di andata ha dato testimonianza delle potenzialità di un’avversaria che può produrre un basket dinamico ed incisivo. Serviranno coesione e concentrazione per contenere le insidie che questa gara potrà riservarci”.

Biglietteria Biglietti a disposizione si Vivaticket.it, mentre la biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta domani, domenica 14 aprile, ore 18.15. Arbitri Direzione di gara affidata a Bartoli, Perciavalle, Capotorto. Radio & Tv – Diretta streaming su Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.